開學前夕 持刀男闖哈佛廣場 校方急令「就地避難」
哈佛大學旁的「哈佛廣場」1日(周二)上午出現一名持刀嫌犯，學生接獲通知須就地避難。警方隨後逮捕這名「揮刀者」。
哈佛大學秋季學期2日開學，許多學生已抵達校園，為新學年做準備。
據哈佛校報「深紅報」(The Harvard Crimson)報導，校方在上午9時45分左右，透過校內緊急資訊通報系統「MessageMe」，發布就地避難令。
就地避難令發布後不到一小時後解除，嫌犯已被警方控制。
波士頓Patch新聞網一開始報導，依據警報內容，一名身分不明者持刀或開山刀，在校園內造成嚴重攻擊及毆打事件(aggravated assault and battery)。
校方事後聲明，事件中無人受傷，嫌犯「亮出」武器，但沒有造成傷亡；事發地點在奧本山街(Mount Auburn St.)124號附近，也就是哈佛廣場一帶。
劍橋警方通訊主管證實，該名男子「身分已經確認」，目前由麻州州警拘留中，但未公布姓名、年齡等身分資訊；警方表示，該男子將被控「以武器攻擊和擾亂治安」。
哈佛校警發言人則以案件仍在調查中為由，拒絕進一步透露細節。
事件發生在1日上午，哈佛大學透過校內緊急資訊系統MessageMe發布就地避難令，要求學生暫時留在原地，顯示校方對現場安全狀況採取了快速應變措施。 警方在發布警報後不到1小時就將嫌犯逮捕並控制，哈佛校方後續聲明指出，事件中沒有人受傷，嫌犯雖亮出武器，但未造成實際傷亡。 劍橋警方表示，嫌犯身分已經確認，目前由麻州州警拘留，但未公布姓名與年齡等資訊；後續預計將以武器攻擊和擾亂治安等罪名起訴。
精華 FAQ
事件發生在1日上午，哈佛大學透過校內緊急資訊系統MessageMe發布就地避難令，要求學生暫時留在原地，顯示校方對現場安全狀況採取了快速應變措施。
警方在發布警報後不到1小時就將嫌犯逮捕並控制，哈佛校方後續聲明指出，事件中沒有人受傷，嫌犯雖亮出武器，但未造成實際傷亡。
劍橋警方表示，嫌犯身分已經確認，目前由麻州州警拘留，但未公布姓名與年齡等資訊；後續預計將以武器攻擊和擾亂治安等罪名起訴。
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