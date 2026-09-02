開學前夕 持刀男闖哈佛廣場 校方急令「就地避難」

哈佛大學旁的哈佛廣場，1日有人持刀，學生接獲通知「就地避難」。(路透)

哈佛大學 旁的「哈佛廣場」1日(周二)上午出現一名持刀嫌犯，學生接獲通知須就地避難。警方隨後逮捕這名「揮刀者」。

哈佛大學秋季學期2日開學，許多學生已抵達校園，為新學年做準備。

據哈佛校報「深紅報」(The Harvard Crimson)報導，校方在上午9時45分左右，透過校內緊急資訊通報系統「MessageMe」，發布就地避難令。

就地避難令發布後不到一小時後解除，嫌犯已被警方控制。

波士頓Patch新聞網一開始報導，依據警報內容，一名身分不明者持刀或開山刀，在校園內造成嚴重攻擊及毆打事件(aggravated assault and battery)。

校方事後聲明，事件中無人受傷，嫌犯「亮出」武器，但沒有造成傷亡；事發地點在奧本山街(Mount Auburn St.)124號附近，也就是哈佛廣場一帶。

劍橋警方通訊主管證實，該名男子「身分已經確認」，目前由麻州 州警拘留中，但未公布姓名、年齡等身分資訊；警方表示，該男子將被控「以武器攻擊和擾亂治安」。

哈佛校警發言人則以案件仍在調查中為由，拒絕進一步透露細節。