我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

開學前夕 持刀男闖哈佛廣場 校方急令「就地避難」

編譯王若馨／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學旁的哈佛廣場，1日有人持刀，學生接獲通知「就地避難」。(路透)
哈佛大學旁的哈佛廣場，1日有人持刀，學生接獲通知「就地避難」。(路透)

哈佛大學旁的「哈佛廣場」1日(周二)上午出現一名持刀嫌犯，學生接獲通知須就地避難。警方隨後逮捕這名「揮刀者」。

哈佛大學秋季學期2日開學，許多學生已抵達校園，為新學年做準備。

據哈佛校報「深紅報」(The Harvard Crimson)報導，校方在上午9時45分左右，透過校內緊急資訊通報系統「MessageMe」，發布就地避難令。

就地避難令發布後不到一小時後解除，嫌犯已被警方控制。

波士頓Patch新聞網一開始報導，依據警報內容，一名身分不明者持刀或開山刀，在校園內造成嚴重攻擊及毆打事件(aggravated assault and battery)。

校方事後聲明，事件中無人受傷，嫌犯「亮出」武器，但沒有造成傷亡；事發地點在奧本山街(Mount Auburn St.)124號附近，也就是哈佛廣場一帶。

劍橋警方通訊主管證實，該名男子「身分已經確認」，目前由麻州州警拘留中，但未公布姓名、年齡等身分資訊；警方表示，該男子將被控「以武器攻擊和擾亂治安」。

哈佛校警發言人則以案件仍在調查中為由，拒絕進一步透露細節。

精華 FAQ

  • 事件發生在1日上午，哈佛大學透過校內緊急資訊系統MessageMe發布就地避難令，要求學生暫時留在原地，顯示校方對現場安全狀況採取了快速應變措施。

  • 警方在發布警報後不到1小時就將嫌犯逮捕並控制，哈佛校方後續聲明指出，事件中沒有人受傷，嫌犯雖亮出武器，但未造成實際傷亡。

  • 劍橋警方表示，嫌犯身分已經確認，目前由麻州州警拘留，但未公布姓名與年齡等資訊；後續預計將以武器攻擊和擾亂治安等罪名起訴。

哈佛大學 麻州

上一則

阿拉巴馬州中餐館 女員工舉報「被逼工作、威脅遣返」 2華人被捕

下一則

學雜費飆破10萬 哈維穆德學院最高 實際上…不必付這麼多

延伸閱讀

鬥毆升級為持刀傷人 屋崙Castlemont高中被警方封鎖

鬥毆升級為持刀傷人 屋崙Castlemont高中被警方封鎖
瑞典高中驚傳持劍砍人案 釀1死3傷18歲兇嫌遭捕

瑞典高中驚傳持劍砍人案 釀1死3傷18歲兇嫌遭捕
盜賣受贈遺體器官 哈佛5300萬元和解 設助學金「紀念大體捐贈者」

盜賣受贈遺體器官 哈佛5300萬元和解 設助學金「紀念大體捐贈者」
菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55
台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，台積電可能受影響。(中央社)

H-1B申請費暴增至10.3萬元 台積電帶動的鳳凰城「小台灣」恐變調

2026-08-27 19:56

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見