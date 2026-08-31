3萬罐啤酒在南加離奇消失 2卡車分批載走後失聯 酒商祭出懸賞
南加州發生一起離奇的啤酒竊盜案。上萬罐價值近7萬美元的啤酒日前在配送中心被派送後失蹤，並未到達指定的收貨處。警方懷疑，可能是貨運承包商利用假文件提貨，將兩卡車的啤酒載走。
KTLA報導，竊案發生於8月17日，位於南加蒙克萊市(Montclair)布魯克斯街4545號(4545 Brooks St.)的安海斯-布希(Anheuser-Busch)的配送中心，當天分別派送了兩批貨物，內容包含1602箱、總計3萬3984罐啤酒，其中有860箱的藍帶啤酒(Pabst Blue Ribbon)和546箱的PBR啤酒。另外還有196箱的無酒精飲料Old Milwaukee。
案發當天上午10時左右，卡車來載走第一批貨物，一個小時後有另一輛卡車來載走第二批貨物。但這兩批貨物都沒有送達預定的目的地──亞利桑納州圖森市。
警方認為，這兩批卡車背後應是同一夥人所為，案件目前還在偵辦中。
藍帶啤酒方也對案件發出聲明，「致竊賊：我們並不怪你想向朋友炫耀你擁有多少PBR啤酒，只是希望你以光榮的方式取得」，「你們有18天44分鐘的時間來歸還啤酒，我們不會過問任何問題」。
不過，由於這份看似「幽默」的聲明，也引起部分輿論質疑啤酒商是在「自導自演」。對此，藍帶啤酒否認指控，強調啤酒真的被偷了，並賞徵集有助於解開謎團、找回失蹤啤酒的訊息。
蒙克萊市警方表示，任何知悉事件、車輛、司機、送貨公司或失蹤貨物相關資訊的人士，請撥打909-621-4771聯繫蒙克萊市警察局。
酒商貼文：https://www.instagram.com/p/DcUyt9uG8Kd/?img_index=1
案件發生於8月17日，地點是南加州蒙克萊市布魯克斯街4545號的安海斯-布希配送中心。當天上午與一小時後分別有兩輛卡車將貨物載走，之後便失去蹤影。 失蹤貨物共1602箱、合計3萬3984罐，價值近7萬美元，其中包含860箱藍帶啤酒、546箱PBR啤酒，以及196箱無酒精的Old Milwaukee飲料。 警方懷疑貨運承包商可能利用假文件提貨，且兩輛卡車背後是同一夥人所為；藍帶啤酒則發布幽默聲明並祭出懸賞，呼籲知情者提供車輛、司機或貨物線索。
精華 FAQ
案件發生於8月17日，地點是南加州蒙克萊市布魯克斯街4545號的安海斯-布希配送中心。當天上午與一小時後分別有兩輛卡車將貨物載走，之後便失去蹤影。
失蹤貨物共1602箱、合計3萬3984罐，價值近7萬美元，其中包含860箱藍帶啤酒、546箱PBR啤酒，以及196箱無酒精的Old Milwaukee飲料。
警方懷疑貨運承包商可能利用假文件提貨，且兩輛卡車背後是同一夥人所為；藍帶啤酒則發布幽默聲明並祭出懸賞，呼籲知情者提供車輛、司機或貨物線索。
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