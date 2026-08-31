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FBI招聘門檻降低 曾召妓、竊取雇主財物者仍可能被錄用

編譯廖振堯／綜合報導
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FBI為擴大招募新血，簡化流程，在今年6月悄悄降低了探員及其他職員的身家背景調查...
FBI為擴大招募新血，簡化流程，在今年6月悄悄降低了探員及其他職員的身家背景調查標準。局長巴特爾表示，過去因為繁瑣的要求而失去了太多合格的候選人。(美聯社)

自從川普重新執政以來，聯邦調查局(FBI)因解僱、退休、辭職而流失大量探員；多名知情人士透露，FBI為擴大招募新血，簡化流程，在今年6月悄悄降低了探員及其他職員的身家背景調查標準，申請者即使人承認曾有買春召妓、獸交或竊取雇主財物等行為，也不會直接被拒絕。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這些行為在全國大部分地區都屬於違法，卻不再是申請加入美國最頂尖執法機構的障礙。一位消息人士稱，部分新準則背後的理念是在申請過程中應全面考慮申請人之能力背景，而不是僅基於單一因素就拒絕錄用。

網頁已歸檔的2023年FBI探員招募要求顯示，「從事召妓或獸交」被列為自動取消資格的條件，而目前FBI網站上的關於一般資格規則的類似文件並未提及召妓或獸交會被取消資格。

消息人士指出在特定情況下，只要申請者召妓不超過三次，FBI願意予以寬容；多名消息人士還補充說，只要過去10年內未召妓即可。而2015年4月發給司法部全體員工的備忘錄中禁止召妓，稱該行為不僅「會招致敲詐、勒索、洩露敏感或機密資訊」，而且與司法部根除人口販運的行動相悖。司法部發言人證實該備忘錄仍然有效。

新準則也規定只要盜竊事件發生在三年以前，盜竊雇主財物的人不會被自動取消資格。新準則還特別針對曾有獸姦或虐待動物行為的申請人，只要這些事件發生在18歲之前仍然可以被考慮錄用。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)尚未公開承認有關嫖娼或獸交的招聘標準變更，但他曾多次公開表態FBI需要更新其整體招聘標準。7月27日發布的一段訪談影片中，巴特爾表示，「我們因為過去那些繁瑣的要求而失去了太多合格的候選人。」

前FBI分析師菲爾茲(Philip Fields)分析了政府人事資料，發現2025年FBI就流失了1139名(約8.3%)探員。一些被解雇的探員和分析師曾被指派負責川普政府不喜歡的案件，例如與調查川普扣留機密文件，或者試圖推翻2020年總統大選結果等案件。

精華 FAQ

  • 主要原因是近年因解僱、退休與辭職造成大量探員流失，FBI急需補充人力，因此改採較寬鬆、較重整體能力的招募思路。

  • 包括曾召妓、獸交或竊取雇主財物等行為。新規定改為視情況評估，例如召妓次數、事件距今時間，未必直接取消資格。

  • FBI局長巴特爾尚未公開承認具體變更，但他多次表示必須更新招聘標準，並稱過去繁瑣要求讓許多合格候選人流失。

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