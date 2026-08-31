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美網公開賽貴得愈來愈離譜 球員：沒辦法吸引到真正球迷

編譯俞仲慈／綜合報導
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紐約亞瑟阿許網球場全面升級後，上層近3000個座位將消失，觀眾想要買到便宜門票難...
紐約亞瑟阿許網球場全面升級後，上層近3000個座位將消失，觀眾想要買到便宜門票難上加難。(美聯社)

美國網球公開賽愈來愈像一場豪華派對，一杯香檳雞尾酒30元、一份魚子醬雞塊100元，就連球場人員穿的T恤售價也高達150元，更遑論門票貴得離譜，讓忠實球迷和球員怨聲載道。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國網球協會(USTA)宣布，有29年歷史的紐約亞瑟阿許球場(Arthur Ashe Stadium)本月啟動第一階段翻修工程，耗資8億元新增66%場邊座位至5000個；還有法國伏特加品牌Grey Goose、墨西哥龍舌蘭酒廠Dobel Tequila以及阿聯酋航空(Emirates airline)等贊助商專屬大型VIP包廂也同步進行翻新。

然而阿許球場全面升級後，上層近3000個座位消失，想要買便宜門票難上加難，價格追蹤平台TicketData數據顯示，8月30日美網首輪賽事在轉售平台售價比去年同期上漲六成，連原本價格不足百元的場地通行費也漲至500元，美國網球選手保羅(Tommy Paul)憂心忡忡表示：「美網公開賽日益商業化，沒有辦法吸引到真正球迷。」

聖十字學院(College of the Holy Cross)體育經濟學者馬瑟森(Victor Matheson)直言：「球迷觀賽體驗30年來發生變化，愈來愈多人爭相享受同樣的高級體驗，而且愈來愈有錢的金字塔族群願意埋單。」

儘管門票銷售和轉播權收入占USTA總收入逾半數，但財報顯示「企業招待和服務」收入增長速度更快，預估從2019年4200萬元成長一倍，達到2024年8300萬元，阿許球場新增兩層包廂單次租賃價格從1萬5000元起跳，還有贊助商專屬包廂也全面改裝升級。

專門銷售熱門賽事高端行程的On Location今年上半年締造6億6600萬元收入，比去年同期暴增60%，營運長霍恩(Ed Horne)指出：「我們處於『 體驗經濟』(experience economy)時代，這種趨勢毫無緩和跡象。」

以美國職籃波士頓塞爾提克(Boston Celtics)兩張場邊座位門票近乎整個上層看台區門票銷售價為例，如此可觀利潤對於場館或主辦單位來說實難抵擋，並藉機掌握大眾惟恐錯失良機的心態，馬瑟森指出：「這些超高端體驗蘊藏著巨大商機，體育場和娛樂事業深知這一點，大幅提高所有賽事價格。」

精華 FAQ

  • 因為場內香檳、魚子醬等消費價格很高，門票與場地通行費也明顯上漲，讓原本能負擔的球迷更難進場觀賽，感覺賽事逐漸轉向高端消費。

  • 翻修重點是新增66%的場邊座位到5000個，並更新贊助商專屬大型VIP包廂；但上層近3000個座位消失，使較便宜的觀賽選項明顯縮水。

  • 財報顯示企業招待和服務收入成長最快，預估從2019年4200萬元增至2024年8300萬元；高端行程業者On Location也因體驗經濟熱潮而大幅成長。

墨西哥 阿聯酋航空

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