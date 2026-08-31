「威利狼」首周末開紅盤 蜘蛛人連5冠

真人動畫電影「威利狼大戰阿卡米公司」創作靈感源自「紐約客」雜誌的一篇文章，延續華納兄弟公司樂一通(Looney Tunes)卡通人物，講述威利狼(Wile E. Coyote)控告阿卡米公司(Acme Corporation)產品瑕疵的故事。(美聯社)

「蜘蛛人 ：全新的一天」(Spider-Man: Brand New Day)連續第五周蟬聯北美票房冠軍，進帳2220萬元，全球累計23.3億元，躍居影史票房第四名。新片「威利狼大戰阿卡米公司」(Coyote vs. Acme)首周獲得1550萬元，位居第二。

美聯社報導，真人動畫電影「威利狼大戰阿卡米公司」改編自伊恩弗雷澤(Ian Frazier)發表於「紐約客」(New Yorker)專欄「吶喊與低語」(Shouts and Murmurs)的文章，講述威利狼(Wile E. Coyote)控告阿卡米公司(Acme Corporation)產品瑕疵的故事，由威爾佛提(Will Forte)、約翰希南(John Cena)、拉娜康多(Lana Condor)及艾瑞克鮑札(Eric Bauza)主演。

這部由戴夫格林(Dave Green)執導的樂一通(Looney Tunes)真人動畫電影耗資7000萬元。三年前儘管試映良好，華納兄弟(Warner Bros.)仍取消上映，並擱置「蝙蝠女」(Batgirl)與「史酷比狗：假期驚魂」(Scoob! Holiday Haunt)。在引發輿論嘩然後，華納將其出售，番茄醬娛樂(Ketchup Entertainment)於去年初以約5000萬元購得全球發行權。對製作團隊而言，能順利上映已是勝利，格林28日在社群媒體說，「這代表一件事：我們贏了！」

該片口碑亮眼，獲得CinemaScore「A」級評價，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度達95%，創下番茄醬娛樂歷史最佳票房紀錄；其先前紀錄為2024年發行的「樂一通大戰外星人」(The Day the Earth Blew Up)首周310萬元，同樣是華納棄用的作品。

電影顧問葛羅斯(David A. Gross)指出，「票房成績尚可但口碑極佳，上映後帶動的兒童周邊市場應能收回投資。」

「奧德賽」(The Odyssey)上映第七周下滑至第三，收成1430萬元。這部由克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導、環球影業(Universal Pictures)發行，海外表現依舊強勁，周末拿下4860萬元，全球累計達15.5億元。