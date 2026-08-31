探索神秘能量 NASA最新太空望遠鏡「羅曼」升空

NASA最新的「羅曼太空望遠鏡」(Roman Space Telescope)30日發射升空，將以前所未有的方式觀測未知宇宙。(路透)

太空總署(NASA )最新的「羅曼太空望遠鏡」(Roman Space Telescope)30日發射升空，將以前所未有的方式觀測宇宙，搜尋圍繞其他恆星的行星與探索神秘的暗能量。

NASA斥資約43億元打造的羅曼太空望遠鏡30日黎明後不久，由太空探索科技公司(SpaceX )獵鷹重型運載火箭(Falcon Heavy)搭載，順利從佛羅里達州 甘迺迪太空中心發射升空。這座全新天文台將前往距離地球約100萬哩的「第二拉格朗日點」(Lagrange Point 2)，那裡也是韋伯太空望遠鏡(Webb Space Telescope)的所在地，韋伯是NASA稍早之前的太空望遠鏡。

體積如一輛巴士大小的羅曼太空望遠鏡是以NASA首任首席天文學者南希·格雷斯·羅曼(Nancy Grace Roman)命名。羅曼是NASA首位女性主管，因其對哈伯太空望遠鏡計畫中貢獻卓越，被尊稱為「哈伯之母」(Mother of Hubble)。

羅曼太空望遠鏡將在三個月後抵達目的地，然後將以前所未有的速度在太空中對宇宙進行迄今為止最廣闊的觀測，探索世人難以想像的景象。NASA科學任務主管尼基福克斯(Nicky Fox)表示，「它將發現數千顆超新星、數萬顆行星、數十億個星系和數百億顆恆星。」他強調，羅曼太空望遠鏡「憑藉其寬闊的視野，能夠完成我們以前從未做過的事情。」

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)在發射後的記者會上表示，羅曼太空望遠鏡很快就會成為世界上家喻戶曉的明星。這時，他的手機響了。是川普總統打來的，他向NASA表示祝賀。川普說道，「哇，電視上看起來真漂亮。你們是太空中最耀眼的明星。」

羅曼太空望遠鏡的視野比哈伯太空望遠鏡寬廣100倍，後者在軌道上已運行36年後，仍在源源不絕地拍攝令人驚嘆的天體照片。韋伯太空望遠鏡幾年前也加入了這項計劃，它擁有更窄但同樣精準的視野，能夠放大觀測幾乎與宇宙大爆炸一樣古老的天體。

這三台威力強大的太空望遠鏡將與歐洲太空總署的歐幾里德太空望遠鏡(Euclid Space Telescope)、位於智利的薇拉·魯賓天文台(Vera C. Rubin Observatory)攜手合作，共同揭開宇宙的神秘面紗。