16大學拒絕後任職谷歌 華裔學霸控招生歧視迎轉機

華裔青年Stanley Zhong申請18所大學被16所拒絕，其父親以種族歧視告上法院，官司可以繼續進行。他目前在Google任職。（受訪者提供）

SAT考出近滿分、加權平均GPA成績4.42，還在高中畢業前獲谷歌 （Google）青睞，北加州華裔 青年鐘史丹（音譯，Stanley Zhong）卻在申請的18所大學中遭16所拒絕。認為兒子受到招生歧視的父親鐘南（音譯，Nan Zhong），隨後與兒子控告多所大學；如今其中一案迎來關鍵進展，聯邦法官裁定，針對華盛頓大學的部分訴求可繼續審理，父子取得暫時勝利。

法官裁定涉歧視部分續審 華大：多數外州人未錄取

福斯新聞（Fox News）報導，鐘氏父子先後控告加州大學 系統、華盛頓大學、密西根大學及康乃爾大學，指控這些學校採取帶有種族歧視的招生做法，使條件優秀的亞裔申請者處於不利地位。

華盛頓州西區聯邦地區法院法官James L. Robart8月7日對華盛頓大學提出的駁回訴訟動議作出裁定，部分批准、部分駁回。根據法院裁決，鐘史丹依「1964年民權法案」第六章提出、控告華盛頓大學涉嫌種族歧視的訴求得以保留。

法官指出，校方電腦科學與工程學院的多元計畫曾設定目標，希望特定少數族裔學生比例達到西雅圖校區平均的15%。法院認為，訴狀所述內容及相關文件，在現階段足以合理支持鐘史丹所稱校方可能在招生中考慮種族、以達到族裔比例平衡的主張。

不過，這項裁定並不代表法院已認定華盛頓大學存在歧視。案件仍處於訴訟初期，目前僅判定相關指控達到繼續審理的門檻。法院同時駁回鐘南以個人身分提出的訴求，以及他代表未成年小兒子提出的訴求；鐘史丹依華盛頓州反歧視法提出的部分訴求，也因主權豁免而遭駁回。

鐘父振奮：將可獲關鍵資料

鐘南表示法官的裁決令人振奮，「法官拒絕了大學要求駁回訴訟的動議，等於裁定我們勝訴。所以這是這宗訴訟的一項重大進展，意味著法官認為我們提出的事實指控已經足夠支持我們的主張。」並指這項裁決讓他們現在可以進入證據開示程序(discovery)，要求取得校內文件、內部通訊，以及最重要的招生資料。

華盛頓大學董事會則表示，校方對法院駁回多項訴求及三名原告中的兩人感到欣慰。校方發言人指出，電腦科學與工程學院的競爭非常激烈；華盛頓大學身為州內公立大學，會優先考慮本州居民，因此絕大多數外州申請者均未獲錄取。

SAT近滿分 僅2所大學錄取

現年21歲的鐘史丹於2023年從巴洛阿圖（Palo Alto）的Gunn High School畢業。他的SAT成績為1590分、滿分1600分，加權平均成績4.42，排名在畢業班前9%，並曾創辦獲亞馬遜網路服務（AWS）介紹的免費電子簽名平台。

鐘史丹申請18所大學後，只獲馬里蘭大學及德州大學奧斯汀分校錄取。他最終沒有入學，而是在2023年秋季接受谷歌的全職軟體工程師職位。家屬在法院文件中稱，該職位通常要求博士學位或具備同等實務經驗。

已有數十個亞裔家庭聯繫

鐘南表示，家人花了一年多研究大學招生趨勢後才決定提告。案件公開後，已有數十個亞裔家庭聯絡他們，講述成績優秀的孩子接連遭大學拒絕的經歷。