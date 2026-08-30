大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

美國大峽谷明亮天使溪29日在暴雨後引發洪水。（美聯社）

據美國國家公園管理局，大峽谷發生嚴重暴洪，數十人被迫撤離，大量巨石、金屬結構物和其他雜物被沖刷進科羅拉多河，目前正尋求20多名可能失蹤或失聯民眾的消息。

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美聯社報導，流入科羅拉多河（Colorado River）的明亮天使溪（Bright Angel Creek）昨天下午出現這場大水，奔騰水流沖毀橫跨溪流的人行橋，大幅改變地形景觀，不僅溪床為之變寬，還形成一處看似全新產生的急流。

國家公園管理局（National Park Service）表示，目前正尋求20多名可能在洪水過後失蹤或失聯民眾的消息，呼籲任何掌握在當地登山或露營人員詳細資訊的民眾主動進行聯繫。國家公園管理局也正與亞利桑納州公共安全局合作，今天將持續執行撤離作業。

猶他州立大學（Utah State University）科羅拉多河研究中心（Center for Colorado River Studies）主任施密特（Jack Schmidt）表示：「這再次提醒我們，大峽谷（Grand Canyon）的地貌多麼變化莫測而且活躍。」

民眾維奧拉（Erica Viola）回憶，昨天下午開始下雨時，她正身處光明天使營地（Bright Angel Campground），和現場大約50名登山客眼睜睜看著溪水暴漲，接著大量碎石雜物沖刷而下，其中甚至出現看起來像是工寮的結構物。她說，一行人經直升機救出，提早結束原定行程。

國家氣象局（National Weather Service）旗桿市（Flagstaff）分局氣象學家約翰德羅（Justin Johndrow）表示，在當地地勢陡峭、落差大的岩石區域，約30分鐘內降雨量就會達到半英吋至1英吋（約10毫米至25毫米）高。他說：「大多數雨水瞬間流失。」