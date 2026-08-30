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大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

中央社／亞利桑納州旗桿市30日綜合外電報導
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美國大峽谷明亮天使溪29日在暴雨後引發洪水。（美聯社）
美國大峽谷明亮天使溪29日在暴雨後引發洪水。（美聯社）

據美國國家公園管理局，大峽谷發生嚴重暴洪，數十人被迫撤離，大量巨石、金屬結構物和其他雜物被沖刷進科羅拉多河，目前正尋求20多名可能失蹤或失聯民眾的消息。

▲ 影片來源：YouTube＠Central Oregon Daily News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社報導，流入科羅拉多河（Colorado River）的明亮天使溪（Bright Angel Creek）昨天下午出現這場大水，奔騰水流沖毀橫跨溪流的人行橋，大幅改變地形景觀，不僅溪床為之變寬，還形成一處看似全新產生的急流。

國家公園管理局（National Park Service）表示，目前正尋求20多名可能在洪水過後失蹤或失聯民眾的消息，呼籲任何掌握在當地登山或露營人員詳細資訊的民眾主動進行聯繫。國家公園管理局也正與亞利桑納州公共安全局合作，今天將持續執行撤離作業。

猶他州立大學（Utah State University）科羅拉多河研究中心（Center for Colorado River Studies）主任施密特（Jack Schmidt）表示：「這再次提醒我們，大峽谷（Grand Canyon）的地貌多麼變化莫測而且活躍。」

民眾維奧拉（Erica Viola）回憶，昨天下午開始下雨時，她正身處光明天使營地（Bright Angel Campground），和現場大約50名登山客眼睜睜看著溪水暴漲，接著大量碎石雜物沖刷而下，其中甚至出現看起來像是工寮的結構物。她說，一行人經直升機救出，提早結束原定行程。

國家氣象局（National Weather Service）旗桿市（Flagstaff）分局氣象學家約翰德羅（Justin Johndrow）表示，在當地地勢陡峭、落差大的岩石區域，約30分鐘內降雨量就會達到半英吋至1英吋（約10毫米至25毫米）高。他說：「大多數雨水瞬間流失。」

精華 FAQ

  • 暴洪把大量巨石、金屬結構物與雜物沖進科羅拉多河，還沖毀橫跨溪流的人行橋，並讓溪床變寬、形成看似新生的急流，地貌變化相當劇烈。

  • 國家公園管理局目前正尋找20多名可能在洪水後失蹤或失聯的民眾，並呼籲掌握登山或露營人員資訊者主動聯繫，以協助確認這些人的下落。

  • 光明天使營地約50名登山客在溪水暴漲時目睹碎石與雜物衝下，後來由直升機救出，原定行程也因此提早結束，顯示撤離行動相當緊急。

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