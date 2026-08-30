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NASA羅曼太空望遠鏡今升空 探索宇宙未解之謎

中央社／華盛頓30日綜合外電
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搭載NASA羅曼太空望遠鏡的SpaceX「獵鷹重型」火箭，8月29日在佛州卡納維...
搭載NASA羅曼太空望遠鏡的SpaceX「獵鷹重型」火箭，8月29日在佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心準備發射。(路透)

美國國家航空暨太空總署（NASA）準備於30日發射全新旗艦級太空望遠鏡，展開為期多年的任務，繪製前所未有的宇宙地圖，並為物理學界一些最重大的未解之謎提供新線索。

法新社報導，美國總統川普昨天在德州休士頓NASA總部舉行的典禮上表示，羅曼太空望遠鏡（Roman Space Telescope）旨在以全景視角觀測廣袤的宇宙，「將有助於揭開宇宙的奧秘」。

這座高逾12公尺的頂尖天文望遠鏡，預計於格林威治標準時間11時26分，搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）從佛羅里達州發射升空。

這座太空望遠鏡歷經逾10年研發，耗資超過40億美元，以美國先驅天文學家羅曼（Nancy Grace Roman）之名命名，她被尊稱為「哈伯之母」，哈伯望遠鏡也是NASA另一作旗艦級望遠鏡。

哈伯望遠鏡揭示宇宙膨脹速度比過去認為的更快，羅曼望遠鏡則將尋求解開暗物質與暗能量等其他宇宙未解之謎。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）4月向媒體介紹這項計畫時表示：「羅曼望遠鏡將為地球帶來全新的宇宙圖譜。」

羅曼太空望遠鏡視野範圍比哈伯望遠鏡大逾100倍，也明顯比韋伯太空望遠鏡（James Webb）寬廣。羅曼太空望遠鏡預計將歷時100天左右飛抵距離地球150萬公里的觀測點，巡測大片天空。

精華 FAQ

  • 羅曼太空望遠鏡預計於格林威治標準時間11時26分，搭乘SpaceX的獵鷹重型運載火箭自佛羅里達州升空，正式展開任務。

  • 因為它歷經逾10年研發、耗資超過40億美元，且可用比哈伯大100倍的視野巡測廣大天空，為宇宙繪製前所未有的全景地圖。

  • 它將協助科學家研究暗物質、暗能量，以及宇宙膨脹等重大問題，並透過長期觀測，為物理學界提供新的線索與觀測資料。

NASA 佛羅里達州 德州

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