清理「太空垃圾」 能成為新商機？

成千上萬顆繞行地球的人造衛星在除役後不會憑空消失，將變成太空垃圾繼續留在地球軌道，這會使地球上空益發擁擠、提高碰撞風險。有鑒於此，部分業者押寶清理太空垃圾將成規模龐大的新商機。

現在地球上空有接近3萬個物體，其中約1.85萬個是使用中的衛星，剩下是報廢衛星與火箭殘骸等。日本上市太空軌道服務公司Astroscale商業副總費歐拉形容，太空中發生碰撞，有如手榴彈擊中汽車，會出現一團碎屑四下紛飛。高速移動的碎片不只會重創衛星，更糟的是可能會刺穿太空人 的太空衣。

外界推測最糟情境是出現「凱斯勒效應」，意思是碰撞產生的垃圾，又撞上其他物體，造成更多碎屑，這種骨牌效應一直持續，最終導致地球軌道塞滿垃圾，衛星無法運作，且須暫停太空探索。

Astroscale從中看到商機，研發太空梭來清理殘骸，同時進行其他在軌(in-orbit)服務。該公司的太空梭能靠磁力捕捉系統，與軌道上另一艘太空梭對接，是少數有這種能力的商業公司。

Astroscale上年度營收激增142%，並握有大量訂單，不過該公司還在燒錢。Astroscale初期合約多來自各地太空總署與政府，公司期望未來私人的太空梭營運商也會下單。

另一家清理太空垃圾的新創公司ClearSpace則獲得歐洲太空總署支持，開發出有爪子的衛星，能抓取太空殘骸。