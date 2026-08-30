1元商店生意變好了 竟反應「經濟警訊」？
「1元商店」折扣連鎖業者Dollar General與Dollar Tree上季銷售額都超越市場預期，反映近幾個月來進店消費的顧客增加，原因是面對充滿不確定性的美國經濟環境，消費者試圖讓每一塊錢都花得更有價值。
全美最大1元商店Dollar General於27日公布，上季同店銷售額成長3.5%，連續第五季門市客流量增加，且客流量年增2%，並上調全年銷售預測。該業者在全美擁有超過2.1萬家門市。
消費者為了讓手頭預算更寬裕，正轉向折扣店與會員制倉儲量販店。隨著收入較低的消費者尋求更便宜的服飾、家用品與玩具，Dollar General也提高一般商品的銷售比重。
Dollar General高層主管說，較高的汽油價格迫使消費者減少外出購物次數，並選擇在離家較近地方消費，有助於提升的客流量。
另一家擁有超過9000家門市的1元商店Dollar Tree上季同店銷售額成長3.7%，也出現四個季度以來首次平均客流量成長。
Dollar Tree執行長克里登表示：「通膨環境持續對所有家庭造成預算壓力，尤其是低收入消費者。」他稱，自家零售商在各收入階層的銷售額都有成長，其中年增幅主要來自中高收入家庭。
這些1元折扣商店業績提升，凸顯出經濟日益擴大的分化：收入較低的消費者轉向價格更實惠的商品，並延後非必要支出；與此同時，高收入家庭仍大手筆購買非必需品。
因為美國經濟前景充滿不確定性，加上通膨與高油價壓力，消費者開始更精打細算，轉向折扣店購物，想讓每一塊錢都花得更有價值。 Dollar General上季同店銷售額成長3.5%，連續第5季客流增加；Dollar Tree同店銷售額成長3.7%，並出現4個季度以來首次平均客流量成長。 它反映美國消費出現明顯分化：低收入家庭更依賴便宜商品、延後非必要支出；高收入家庭則仍持續購買非必需品，顯示景氣壓力分布不均。
精華 FAQ
因為美國經濟前景充滿不確定性，加上通膨與高油價壓力，消費者開始更精打細算，轉向折扣店購物，想讓每一塊錢都花得更有價值。
Dollar General上季同店銷售額成長3.5%，連續第5季客流增加；Dollar Tree同店銷售額成長3.7%，並出現4個季度以來首次平均客流量成長。
它反映美國消費出現明顯分化：低收入家庭更依賴便宜商品、延後非必要支出；高收入家庭則仍持續購買非必需品，顯示景氣壓力分布不均。
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