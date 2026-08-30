AI數據中心興建潮 帶動卡車貨運業復甦
歷經四年不景氣，美國卡車貨運業終於復甦，而人工智慧(AI)投資熱潮是使這個行業脫疲翻醒的重要推手。
美國卡車貨運類股今年表現遠比美股大盤耀眼，道瓊美國卡車運輸指數(DJUSTK)年初迄今漲幅逼近30%，扭轉去年跌7%、2024年跌4%的頹勢。
MarketWatch報導，業內人士說，即期運價漲幅約35%，合約運費漲幅約10%。彭博行業研究分析師認為，這波運價漲勢看來後繼有力，使卡車貨運公司2026下半年迎來強勁獲利，而且可望一直旺到2027年，甚至嘉惠其他形式的運輸行業，例如鐵路運輸。
這與前幾年情景大異其趣。2020年新冠疫情爆發期間，美國卡車貨運業曾享有一波榮景，當時疫情帶動網購包裹運送需求暴增，業者生意應接不暇，吸引更多中小型運輸業者進入市場，最終導致運能過剩。隨著消費者需求減弱，過去四年來，卡車貨運營運艱困，迫使一些業者關門歇業，尤其是小公司。
去年底至今年初，卡車貨運業終於迎來轉機。儘管美國房市景氣仍然疲軟，AI投資熱潮卻帶來一股順風，主要拜數據中心興建熱潮之賜。目前全美營運中的數據中心超過3000座，另有逾1500座在興建中，儘管各地抗議聲四起。
數據中心興建熱潮帶旺卡車貨運業務興隆，無側欄和車頂的平板卡車運輸業者受惠最大，因為能載運重物以及非標準尺寸的設備。冷藏卡車和乾貨廂式卡車也連帶受惠，因為數據中心除了配備通風、供水等設備外，通常也需要安裝加熱和冷卻設備，需要卡車載運。
FTR運輸情報公司副總裁懷斯說：「房市相當疲弱，工業復甦仍在初期階段。成長真正壯觀的在數據中心興建領域。」他表示，假如此刻房市景氣也強，難以想像平板卡車業要如何應付，「根本不可能滿足需求」。
主要動力來自AI投資熱潮，尤其是數據中心大量興建，帶動重型設備與配套機電材料運輸需求增加，讓長期受運能過剩壓力的貨運市場重新轉強。 市場反映相當明顯，道瓊美國卡車運輸指數今年漲幅逼近30%，即期運價約漲35%，合約運費也上升約10%，顯示貨運景氣正在改善。 平板卡車業者受惠最大，因可運送大型與非標準設備；冷藏車與乾貨廂式卡車也受益，因數據中心的通風、供水與冷暖設備都需要運輸。
精華 FAQ
主要動力來自AI投資熱潮，尤其是數據中心大量興建，帶動重型設備與配套機電材料運輸需求增加，讓長期受運能過剩壓力的貨運市場重新轉強。
市場反映相當明顯，道瓊美國卡車運輸指數今年漲幅逼近30%，即期運價約漲35%，合約運費也上升約10%，顯示貨運景氣正在改善。
平板卡車業者受惠最大，因可運送大型與非標準設備；冷藏車與乾貨廂式卡車也受益，因數據中心的通風、供水與冷暖設備都需要運輸。
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