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川普的美委石油協議 分析：短期難壓低油價

編譯中心／綜合報導
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川普宣布取得委內瑞拉650億桶石油儲備，圖為委內瑞拉國營石油公司總部前的雕塑。(...
川普宣布取得委內瑞拉650億桶石油儲備，圖為委內瑞拉國營石油公司總部前的雕塑。(路透)

川普總統稱與委內瑞拉達成「全球史上最大石油協議」，但美聯社分析指出，這項交易短期內恐怕難以壓低美國汽油價格。委內瑞拉老舊石油設施需要投入數十億美元、耗時多年整修，協議全文也尚未公布，許多關鍵細節仍不明。

川普28日晚間宣布，這項協議將讓美國取得委內瑞拉龐大石油儲量的權益；委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)則表示，這項協議是帶動經濟復甦、現代化石油產業的關鍵。

根據目前消息，美國政府與一家未具名的委內瑞拉私人營運商共組了一家新私營公司，取得大規模未開發油田100年的開發權。

羅德里格斯的聲明指出，協議涵蓋開發17座油田，已證實可開採儲量達650億桶。協議預期可為委國石油產業帶來1000億美元投資，並為卡拉卡斯(Caracas)當局創造超過2090億美元稅收。

協議讓美國取得這家新公司55%的「有效產能」，包括公司股權及以成本價購油的權利。根據不具名美國官員說法，美方購買的石油將補充美國戰略石油儲備及軍方所需。這名官員表示，新公司將成為僅次於沙烏地阿美石油公司(Saudi Aramco)的全球第二大證實儲量企業。

但汽油價格會因此下跌嗎？短期不會。

川普表示，協議將有助壓低美國油價。這對川普而言相當重要，因伊朗戰爭使波灣石油運輸受阻、油價維持高檔，而美國11月即將舉行期中選舉。

但專家指出，委內瑞拉老舊石油設施需要投入數十億美元、耗時多年整修，產量不可能在短期內大幅增加。

紐約大學能源與氣候正義永續實驗室主任傑斐(Amy Myers Jaffe)表示，這項協議「從長遠看或許有幫助」，但對今年勞動節周末的汽油零售價格「基本沒有影響」。

能源顧問企業ClearView Energy Partners總經理布克(Kevin Book)也說，委內瑞拉仍有增產空間，但「事情無法一夜之間完成」，大規模資本投入及增產至少需要好幾年。

根據美國汽車協會（AAA）統計，國內汽油29日平均價格為每加侖4.08元，去年同期為3.20元。

目前，雪佛龍(Chevron)是唯一仍在委內瑞拉產油的美企，對這項協議拒絕置評。

精華 FAQ

  • 因為委內瑞拉油田與煉採設施老舊，必須先投入數十億美元整修，增產也要多年才能實現，因此短期內難以增加供給、拉低油價。

  • 依目前消息，美國與委內瑞拉私人營運商成立新公司，取得100年開發權，並掌握55%的有效產能，還可用成本價購油補充戰略儲備與軍方需求。

  • 專家認為，這項協議從長遠看可能有助提升產量與投資，但大規模資本投入和增產不可能一夜完成，至少需要好幾年才會看到明顯效果。

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