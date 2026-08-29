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買汽油不付錢 新賓州自由燃料加油站吃官司

編譯盧炯燊／綜合報導
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號稱每加侖汽油低於市價0.5元的「自由燃料」連鎖加油站，被供應商指控買油不付錢，...
號稱每加侖汽油低於市價0.5元的「自由燃料」連鎖加油站，被供應商指控買油不付錢，做的是無本生意。(美聯社)

美以伊戰爭自2月底爆發後，汽油價格持續飆升，民眾叫苦不迭。6 底突然冒出一家名為「自由燃料網絡」(Freedom Fuel Network LLC) 的公司，在新澤西及賓州29個連鎖加油站，以每加侖低於市價約0.5元的價格出售汽油，聲稱是向川普總統致敬，當時獲得川普及白宮大力宣傳。

然而此一超低價格一直受到質疑，因為必定虧本無疑，商家絕無理由賠錢營運，除非另有所圖。現在一起官司終於揭開謎底，原來這些汽油全都是「盜」來的。

政治網媒Politico報導，總部位於喬州的燃油供應商曼斯菲爾德石油公司(Mansfield Oil Co.) 8月19日向賓州東區聯邦地區法院提告，指控新澤西州商人賽義德‧卡茲米(Syed Kazmi)營運的KRSM公司，向賓州雙橡鎮(Twin Oaks)的Sunoco加油站購買超過100萬加侖汽油，價值約400萬元，然而卻從未付款。

訴訟指KRSM將這些「無本」汽油，部分出售給「自由燃料網絡」加油站，故此可以遠低於市價出售。

美聯社及Politico早前追查到「自由燃料網絡」的背後，分別是美式足球聯盟 (NFL) 巴爾的摩烏鴉隊(Baltimore Ravens) 教練布朗(Randy Brown)、前大宗商品交易員兼共和黨籌款人岡托尼克(Yoni Gontownik)，兩人今月6月以控股公司「藍貓頭鷹公司」(Blue Owl Capital)註冊成立「自由燃料網絡」，而實際營運與控制旗下加油站的則是賽義德‧卡茲米及其兄長沙米赫‧卡茲米(Shamikh Kazmi)經營的KRSM。

KRSM否認相關指控，聲稱是「曼斯菲爾德石油公司遺失汽油發票引發的會計糾紛」，又說「不再對此未決訴訟發表任何評論」；卡茲米兄弟同樣也沒有任何回應。

曼斯菲爾德的律師表示這並非會計糾紛，這些汽油已送達至少10個「自由燃料」加油站，有關資訊可在「自由燃料網絡」官網查得到。

卡茲米兄弟過去曾涉嫌欺詐及盜竊而遭控告。一名汽油經銷商控告KRSM，在2021年8月取走價值66.7萬元汽油，但未全額付款。2022年，7-Eleven便利商店指控KRSM盜竊數萬元香菸。這些訴訟，法官皆判原告勝訴。

對於此次訴訟，白宮馬上與賽義德‧卡茲米割席，表示「本政府與被告KRSM或卡茲米沒有任何聯繫或業務往來。」

精華 FAQ

  • 訴訟指出，KRSM從曼斯菲爾德供應鏈取走超過100萬加侖汽油卻未付款，這些「無本」汽油再轉售給自由燃料網絡，因此才能低價促銷。

  • 曼斯菲爾德向賓州東區聯邦地區法院提告，要求追究KRSM拖欠約400萬元貨款的責任，並指控相關汽油已被送往至少10個自由燃料站。

  • 美聯社與Politico追查到自由燃料網絡與卡茲米兄弟有關後，白宮隨即表示本政府與被告KRSM或卡茲米沒有任何聯繫或業務往來。

加油站 喬州 油價

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