企圖推翻封口費官司判決 川普三度敗陣
川普總統企圖推翻偽造商業紀錄以及支付「封口費」給成人電影豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的刑事定罪，結果三度受挫。聯邦法官拒絕將案件由紐約州法院移至聯邦法院審理，同時指出定罪與總統豁免權無關。川普的律師團隊揚言會再提出上訴。
美聯社報導，紐約南區聯邦地區法官海勒斯坦(Alvin K. Hellerstein) 28日在判決書中指出，川普再次提出請求的理由「既不新穎，也不具備法律效力」，尤其是他聲稱擁有總統豁免權的說法更無根據。
判詞說，「支付封口費以掩蓋與丹尼爾斯的關係，絕不是官方行為。婚外情或是掩蓋婚外情，都不在總統官方職責的範圍內」，明確說明這是川普的個人行為，而非官方公職。
川普是在2016年大選期間偽造商業紀錄，支付13萬元給丹尼爾斯做為封口費，2024年5月遭紐約州最高法院被判34項偽造商業紀錄罪名成立，成為美國史上首位被判刑事重罪的卸任總統，但紐約州最高法院主審法官梅爾尚(Juan Merchan)後來考慮到川普再次當選總統，於2025年1月10日在川普就職前判處他「無條件釋放(nconditional discharge)。川普雖免於入獄、緩刑或罰款，但仍保留刑事定罪紀錄。
一直否認有犯罪行為的川普，為了抺去刑事犯罪紀錄，三度要求由曼哈頓聯邦地區法院接手此案，期望重審時可以抺去在州法院留下的犯罪紀錄。
對於此次裁決，川普的律師團隊立即表明會提出上訴，誓要繼續在各個方面挫敗民主黨人對總統的惡意攻擊。
團隊發言人指裁決「毫無根據且違法」，又指根據最高法院過去關於總統豁免權的裁決、以及聯邦與紐約州憲法等，都可將案移至聯邦法院，並立即予以推翻及駁回。
法官海勒斯坦這個裁決其實是有跡可尋，控辯雙方今年2月口頭辯論時，他已批評川普的律師團隊採取的手法，無異是要求「第二次機會(Two bites at the apple)」。
另方面，川普律師團隊要求將案移交聯邦法院的同時，也正透過常規上訴渠道，試圖推翻紐約州法院的定罪。
川普希望由聯邦法院接手，藉此重新審理並嘗試抹去紐約州法院留下的刑事定罪紀錄。他的法律團隊認為這有助於推翻原判。 法官指出，支付封口費是為掩蓋與丹尼爾斯的關係，屬於川普個人行為，不是總統官方職責。婚外情或掩蓋婚外情都不在豁免範圍內。 聯邦法官已第三度拒絕將案件移轉聯邦法院，川普仍保有紐約州的刑事定罪紀錄。其律師團隊表示會上訴，並同步走常規上訴程序。
精華 FAQ
川普希望由聯邦法院接手，藉此重新審理並嘗試抹去紐約州法院留下的刑事定罪紀錄。他的法律團隊認為這有助於推翻原判。
法官指出，支付封口費是為掩蓋與丹尼爾斯的關係，屬於川普個人行為，不是總統官方職責。婚外情或掩蓋婚外情都不在豁免範圍內。
聯邦法官已第三度拒絕將案件移轉聯邦法院，川普仍保有紐約州的刑事定罪紀錄。其律師團隊表示會上訴，並同步走常規上訴程序。
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