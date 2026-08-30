企圖推翻封口費官司判決 川普三度敗陣

根據法庭文件，川普與成人片女星丹尼爾斯於2006年曾經春風一度。10年後川普首次競選總統時，川普怕緋聞曝光影響選情，支付13萬元給丹尼爾斯做為封口費。(美聯社)

川普 總統企圖推翻偽造商業紀錄以及支付「封口費」給成人電影豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的刑事定罪，結果三度受挫。聯邦法官拒絕將案件由紐約州 法院移至聯邦法院審理，同時指出定罪與總統豁免權無關。川普的律師團隊揚言會再提出上訴。

美聯社報導，紐約南區聯邦地區法官海勒斯坦(Alvin K. Hellerstein) 28日在判決書中指出，川普再次提出請求的理由「既不新穎，也不具備法律效力」，尤其是他聲稱擁有總統豁免權的說法更無根據。

判詞說，「支付封口費以掩蓋與丹尼爾斯的關係，絕不是官方行為。婚外情或是掩蓋婚外情，都不在總統官方職責的範圍內」，明確說明這是川普的個人行為，而非官方公職。

川普是在2016年大選期間偽造商業紀錄，支付13萬元給丹尼爾斯做為封口費，2024年5月遭紐約州最高法院被判34項偽造商業紀錄罪名成立，成為美國史上首位被判刑事重罪的卸任總統，但紐約州最高法院主審法官梅爾尚(Juan Merchan)後來考慮到川普再次當選總統，於2025年1月10日在川普就職前判處他「無條件釋放(nconditional discharge)。川普雖免於入獄、緩刑或罰款，但仍保留刑事定罪紀錄。

一直否認有犯罪行為的川普，為了抺去刑事犯罪紀錄，三度要求由曼哈頓聯邦地區法院接手此案，期望重審時可以抺去在州法院留下的犯罪紀錄。

對於此次裁決，川普的律師團隊立即表明會提出上訴，誓要繼續在各個方面挫敗民主黨人對總統的惡意攻擊。

團隊發言人指裁決「毫無根據且違法」，又指根據最高法院過去關於總統豁免權的裁決、以及聯邦與紐約州憲法等，都可將案移至聯邦法院，並立即予以推翻及駁回。

法官海勒斯坦這個裁決其實是有跡可尋，控辯雙方今年2月口頭辯論時，他已批評川普的律師團隊採取的手法，無異是要求「第二次機會(Two bites at the apple)」。

另方面，川普律師團隊要求將案移交聯邦法院的同時，也正透過常規上訴渠道，試圖推翻紐約州法院的定罪。

2024年5月遭紐約州最高法院被判34項偽造商業紀錄罪名成立，成為全國報紙的頭條新聞。(路透)