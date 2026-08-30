網紅公開挺候選人 私下祕密獲報酬？

紐約時報 指出，有一些網紅在社群媒體 上高談政治，吸引大批粉絲，儼然成為意見領袖。然而粉絲不知道的是這些網紅可能因為他們的言論而獲得報酬，其中有一些甚至是受雇來混淆視聽。

喬許·格林(Josh Greene)是一位人氣快速上升的左翼社群媒體網紅，擁有自己的播客節目與近80萬粉絲。他與佛蒙特州參議員桑德斯 (Bernie Sanders)和紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani )等政界人士關係密切。

格林利用社群媒體平台支持數十位競逐期中選舉的進步派候選人，從低調的基層選舉到一些全國矚目的民主黨初選，他都積極參與。在面向鏡頭的影片中，格林會向粉絲們表達自己的偏好，稱一些候選人「最有希望」，有時還會宣稱「這位候選人就是最佳人選。」

然而他並非每次都會告訴他的粉絲，他因為支持這些候選人而獲得報酬。紀錄顯示，現年26歲的格林在競選期間中至少從七位政界人士或支持他們的外部團體獲得資金，其中包括前加州州長候選人斯泰爾(Tom Steyer)的2萬1500元。

今年2月，格林表示，斯泰爾「並非你想像中的進步派領袖」，因為他投資了移民拘留設施。然而到5月時，大約就在他收到斯泰爾競選團隊付款的同時，格林轉而公開支持斯泰爾。他稱斯泰爾是「這場競選中最有希望的進步派候選人」，他也強調「這是我個人的觀點。」

紐約時報指出，目前並無聯邦法律要求網紅揭露在社群媒體上因為政治支持而收取的報酬，只有少數州有此類規定。這使得網紅在大多數情況下可以收取費用為候選人背書，而無需公開這些報酬。一些內容創作者表示，一些競選團體甚至要求他們主動隱瞞自己獲得報酬的事實。

蘇珊·蘭伯特(Suzanne Lambert)是一位進步派網紅兼喜劇演員，在TikTok和Instagram上擁有超過130萬粉絲。她說，雖然她樂於宣傳自己喜歡的候選人，但她「從未收取過一分錢」。她表示，她擔心網紅因為政治支持而收取報酬的做法會扭曲民主進程。 她說：「這已完全失控了，人們已經分不清什麼是真什麼是假了。」

格林則是為他收受報酬的做法辯護。他表示只接受自己本來就會支持的候選人捐款。但是他也認為有必要制定明確且一致的資訊揭露規則。 他說：「我們需要法規來增加透明度，這樣像我這樣的內容創作者就不會感到困惑了。」