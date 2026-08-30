華州化學槽破裂11死 傳10個月前知儲存槽不能用
華盛頓州朗維尤(Longview)的日本動力波包裝公司(Nippon Dynawave Packaging)造紙廠大型化學品儲存槽5月26日破裂，大量化學混合物外洩導致11人死亡，聯邦主管單位28日公布初步調查報告稱，早在事發前10個月，受託檢驗包商已認定儲存槽不宜繼續使用。
這起洩漏事故是近幾十年來全美最嚴重的職業災難之一。
美國化學安全委員會(U.S. Chemical Safety Board)最新調查報告稱，洩漏的腐蝕性液體足以炸毀建築物牆體，事故原因仍待確定。
委員會發現，包商曾向日本動力包裝公司提出內部檢查和化學槽維修建議，但該公司自2025年7月完成檢查一直到2026年5月發生洩漏都未採取行動。
報告稱，包商2025年7月檢查發現，儲槽下部的壁厚明顯少於最小安全值，最小安全厚度是衡量儲槽承受液體壓力和自身重量能力的閾值；同一包商又於同年10月、隔年2月再次檢查，發現儲槽大部分壁厚仍低於最小安全壁厚。
委員會主席史蒂夫歐文斯(Steve Owens)聲明，檢查報告明確指出問題後，儲槽並未及時停用或妥善維修，這點很令人在意。
委員會2025年7月檢查報告建議該儲槽被列為優先級1，除非糾正，否則不宜繼續使用，並指出極有可能發生故障或存在嚴重的規範/標準缺陷，業主應進行內部檢查以確定維修範圍，很可能需要更換整個儲槽。
受託進行檢查的是應用技術服務有限公司(Applied Technical Services)。
事發當天員工早上7點左右陸續抵達後幾分鐘發生災難性故障；凌晨2點前不久，儲槽內的消化器(digestor)因維修而停止運作，白液繼續注入儲槽但停止對消化器輸送，導致早上6點20分左右儲槽接近滿載，不到一個小時後故障。
電氣維修車間八名工人以及院裡一名工人全部罹難，機械維修車間五名員工和一名工頭逃離，但其中兩人因接觸化學物質而死亡，另兩人嚴重化學灼傷。
華盛頓州生態廳(Washington Department of Ecology)已對日本動力波公司發出35項違規通知。
事故發生在華盛頓州朗維尤的造紙廠，化學品儲存槽破裂後外洩大量腐蝕性液體，造成11人死亡，並被視為近幾十年美國最嚴重的職業災難之一。 聯邦調查指出，受託檢驗包商早在事故前10個月，也就是2025年7月的檢查時，就認定儲槽下部壁厚低於最小安全值，不宜繼續使用，且後續複查仍未見改善。 報告稱，維修期間消化器停止運作後，白液持續注入儲槽卻不再輸送出去，導致槽體接近滿載，之後因長期壁厚不足與未及時處置而在員工到班後不久破裂。
精華 FAQ
事故發生在華盛頓州朗維尤的造紙廠，化學品儲存槽破裂後外洩大量腐蝕性液體，造成11人死亡，並被視為近幾十年美國最嚴重的職業災難之一。
聯邦調查指出，受託檢驗包商早在事故前10個月，也就是2025年7月的檢查時，就認定儲槽下部壁厚低於最小安全值，不宜繼續使用，且後續複查仍未見改善。
報告稱，維修期間消化器停止運作後，白液持續注入儲槽卻不再輸送出去，導致槽體接近滿載，之後因長期壁厚不足與未及時處置而在員工到班後不久破裂。
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