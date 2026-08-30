我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

華州化學槽破裂11死 傳10個月前知儲存槽不能用

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月26日，華盛頓州朗維尤的日本動力波包裝公司造紙廠大型化學品儲存槽發生破裂，大...
5月26日，華盛頓州朗維尤的日本動力波包裝公司造紙廠大型化學品儲存槽發生破裂，大量化學混合物外洩，導致11人死亡。(美聯社)

華盛頓州朗維尤(Longview)的日本動力波包裝公司(Nippon Dynawave Packaging)造紙廠大型化學品儲存槽5月26日破裂，大量化學混合物外洩導致11人死亡，聯邦主管單位28日公布初步調查報告稱，早在事發前10個月，受託檢驗包商已認定儲存槽不宜繼續使用。

這起洩漏事故是近幾十年來全美最嚴重的職業災難之一。

美國化學安全委員會(U.S. Chemical Safety Board)最新調查報告稱，洩漏的腐蝕性液體足以炸毀建築物牆體，事故原因仍待確定。

委員會發現，包商曾向日本動力包裝公司提出內部檢查和化學槽維修建議，但該公司自2025年7月完成檢查一直到2026年5月發生洩漏都未採取行動。

報告稱，包商2025年7月檢查發現，儲槽下部的壁厚明顯少於最小安全值，最小安全厚度是衡量儲槽承受液體壓力和自身重量能力的閾值；同一包商又於同年10月、隔年2月再次檢查，發現儲槽大部分壁厚仍低於最小安全壁厚。

委員會主席史蒂夫歐文斯(Steve Owens)聲明，檢查報告明確指出問題後，儲槽並未及時停用或妥善維修，這點很令人在意。

委員會2025年7月檢查報告建議該儲槽被列為優先級1，除非糾正，否則不宜繼續使用，並指出極有可能發生故障或存在嚴重的規範/標準缺陷，業主應進行內部檢查以確定維修範圍，很可能需要更換整個儲槽。

受託進行檢查的是應用技術服務有限公司(Applied Technical Services)。

事發當天員工早上7點左右陸續抵達後幾分鐘發生災難性故障；凌晨2點前不久，儲槽內的消化器(digestor)因維修而停止運作，白液繼續注入儲槽但停止對消化器輸送，導致早上6點20分左右儲槽接近滿載，不到一個小時後故障。

電氣維修車間八名工人以及院裡一名工人全部罹難，機械維修車間五名員工和一名工頭逃離，但其中兩人因接觸化學物質而死亡，另兩人嚴重化學灼傷。

華盛頓州生態廳(Washington Department of Ecology)已對日本動力波公司發出35項違規通知。

精華 FAQ

  • 事故發生在華盛頓州朗維尤的造紙廠，化學品儲存槽破裂後外洩大量腐蝕性液體，造成11人死亡，並被視為近幾十年美國最嚴重的職業災難之一。

  • 聯邦調查指出，受託檢驗包商早在事故前10個月，也就是2025年7月的檢查時，就認定儲槽下部壁厚低於最小安全值，不宜繼續使用，且後續複查仍未見改善。

  • 報告稱，維修期間消化器停止運作後，白液持續注入儲槽卻不再輸送出去，導致槽體接近滿載，之後因長期壁厚不足與未及時處置而在員工到班後不久破裂。

日本

上一則

今夏已2人腦傷開刀 南加「六旗雲霄飛車」宣布關閉

下一則

喬州孩童申請疫苗豁免人數 攀升至5.1%

延伸閱讀

南加巴士起火1死1送醫 行李、物品散落滿地

南加巴士起火1死1送醫 行李、物品散落滿地
法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀

法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀
台南深夜傳爆炸巨響 鎂鋁廢料起火 68戶受損15人受傷

台南深夜傳爆炸巨響 鎂鋁廢料起火 68戶受損15人受傷
高空乘客險遭吸出窗外 疑鳥擊引擎致破窗

高空乘客險遭吸出窗外 疑鳥擊引擎致破窗

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
學生宿舍裡訂製的櫥櫃，藏著迷你小冰箱。（美聯社）

Z世代花兩萬元布置宿舍影片引起網路瘋傳 不同世代價值觀形成對比

2026-08-26 08:02

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照