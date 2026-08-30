華州化學槽破裂11死 傳10個月前知儲存槽不能用

5月26日，華盛頓州朗維尤的日本動力波包裝公司造紙廠大型化學品儲存槽發生破裂，大量化學混合物外洩，導致11人死亡。(美聯社)

華盛頓州朗維尤(Longview)的日本 動力波包裝公司(Nippon Dynawave Packaging)造紙廠大型化學品儲存槽5月26日破裂，大量化學混合物外洩導致11人死亡，聯邦主管單位28日公布初步調查報告稱，早在事發前10個月，受託檢驗包商已認定儲存槽不宜繼續使用。

這起洩漏事故是近幾十年來全美最嚴重的職業災難之一。

美國化學安全委員會(U.S. Chemical Safety Board)最新調查報告稱，洩漏的腐蝕性液體足以炸毀建築物牆體，事故原因仍待確定。

委員會發現，包商曾向日本動力包裝公司提出內部檢查和化學槽維修建議，但該公司自2025年7月完成檢查一直到2026年5月發生洩漏都未採取行動。

報告稱，包商2025年7月檢查發現，儲槽下部的壁厚明顯少於最小安全值，最小安全厚度是衡量儲槽承受液體壓力和自身重量能力的閾值；同一包商又於同年10月、隔年2月再次檢查，發現儲槽大部分壁厚仍低於最小安全壁厚。

委員會主席史蒂夫歐文斯(Steve Owens)聲明，檢查報告明確指出問題後，儲槽並未及時停用或妥善維修，這點很令人在意。

委員會2025年7月檢查報告建議該儲槽被列為優先級1，除非糾正，否則不宜繼續使用，並指出極有可能發生故障或存在嚴重的規範/標準缺陷，業主應進行內部檢查以確定維修範圍，很可能需要更換整個儲槽。

受託進行檢查的是應用技術服務有限公司(Applied Technical Services)。

事發當天員工早上7點左右陸續抵達後幾分鐘發生災難性故障；凌晨2點前不久，儲槽內的消化器(digestor)因維修而停止運作，白液繼續注入儲槽但停止對消化器輸送，導致早上6點20分左右儲槽接近滿載，不到一個小時後故障。

電氣維修車間八名工人以及院裡一名工人全部罹難，機械維修車間五名員工和一名工頭逃離，但其中兩人因接觸化學物質而死亡，另兩人嚴重化學灼傷。

華盛頓州生態廳(Washington Department of Ecology)已對日本動力波公司發出35項違規通知。