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荷蘭出現「川普頭像」搖頭丸 藥物專家示警：有致命風險

編譯彭馨儀／綜合報導
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荷蘭最近出現一種印有川普總統頭像的搖頭丸，有致命風險。 (美聯社)
荷蘭最近出現一種印有川普總統頭像的搖頭丸，有致命風險。 (美聯社)

荷蘭一家藥物成癮與精神健康研究所警告民眾，一種形狀酷似川普總統頭像的搖頭丸(ecstasy pills)可能致命。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，荷蘭特林博斯研究所(Trimbos Institute)表示，近期在其藥物檢測中心收到多顆此類藥丸。該中心負責在使用者服用藥物前進行檢測。

該機構在其網站及社群媒體上發布紅色警報(Red Alert)，警告稱這些藥丸含有高濃度的「對甲氧基甲基安非他命」(para-methoxymethamphetamine，PMMA)，也就是俗稱「強力搖頭丸」或「死神」。這種化學物質與搖頭丸的活性成分「亞甲二氧甲基苯丙胺」(Methylenedioxymethamphetamine，MDMA)類似。

該研究所表示，如果搖頭丸中檢測到PMMA，則表示該藥丸已被汙染，極可能引發致命危險。專家指出，PMMA在人體內的藥效發作速度比MDMA慢上許多，使用者往往無法立即感受到藥效，常誤以為劑量不足而加量服用，進而引發過量中毒，導致體溫過熱、癲癇發作(epileptic seizures)、意識喪失或心臟問題等致命風險。

「絕對不要服用這些藥丸」該機構警告。

他們公布一張藥丸的照片，藥丸一面印有川普的頭像，另一面則印有「NL」與「Trump」字樣，中間有一條垂直線。其中一顆藥丸的圖案是綠色的，另一顆是黃色的。

這並非川普頭像藥丸首次出現，德國警方早在2017年就曾查獲數千顆造型相同的橘色搖頭丸。

該機構發言人在接受美聯社採訪時表示，「我們目前還沒有發現任何受害者血液中含有PMMA。」

在荷蘭，生產、銷售及使用搖頭丸都是非法的，但這種藥物卻被廣泛使用，尤其是在夜店與音樂節上。一份2024年的政府報告顯示，荷蘭每年約有55萬人服用過這種藥物。

特林博斯研究所透過其遍布荷蘭的12個合作機構與34個檢測點組成的全國網路進行藥物檢測。

德國警方在2017年就曾查獲數千顆川普頭像造型的橘色搖頭丸。荷蘭最近出現一種類似...
德國警方在2017年就曾查獲數千顆川普頭像造型的橘色搖頭丸。荷蘭最近出現一種類似川普總統頭像的搖頭丸，有致命風險。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為檢測發現其中含有高濃度PMMA，也就是俗稱「死神」的危險成分。PMMA起效慢，使用者容易誤判劑量而反覆加量，進而引發過量中毒。

  • 研究所透過網站與社群媒體發布紅色警報，明確要求民眾絕對不要服用這些藥丸，並指出只要檢出PMMA，就代表藥丸已被汙染且極可能致命。

  • 雖然搖頭丸在荷蘭的生產、銷售與使用都屬非法，但在夜店和音樂節仍相當常見。2024年政府報告顯示，荷蘭每年約有55萬人服用過這種藥物。

川普 社群媒體 哥倫比亞

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