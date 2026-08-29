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今夏已2人腦傷開刀 南加「六旗雲霄飛車」宣布關閉

編譯周芳苑／綜合報導
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南加州六旗魔術山主題樂園X2雲霄飛車24年來事故不斷，園方終於宣布關閉。(Six...
南加州六旗魔術山主題樂園X2雲霄飛車24年來事故不斷，園方終於宣布關閉。(Six Flags Magic Mountain官網)

位於南加州的六旗魔術山(Six Flags Magic Mountain)主題樂園X2雲宵飛車24年來事故不斷，園方終於宣布關閉。營運期間曾發生兩起死亡事故、多起受傷事故；今夏，兩名乘客短短幾天內相斷受重傷，腦部需要緊急手術。

有線電視新聞網(CNN)報導，魔術山樂園在7月間接連發生兩起嚴重事故後關閉終於關閉問題重重的X2雲宵飛車。

第一起事故發生在7月5日，40歲夏威夷女子吉倫(Pamela Guillen)為替16歲女兒慶生乘坐雲宵飛車，在每小時80哩高速飛馳時頭部多次被頭枕撞擊，360度旋轉的雲霄飛車之旅結束後，她開始嘔吐，隨後失去意識，被緊急送醫。

為減輕腦腫脹，吉倫接受部分顱骨切除手術，兩周後才完全恢復意識。

事發六天後，25歲洛杉磯居民格里爾-威爾金森(Naomi Greer-Wilkinson)與手足乘坐雲霄飛車後失去意識，也被緊急送醫接受腦部手術，目前仍在昏迷中，依靠呼吸器維持生命。

兩起事故發生後，X2雲霄飛車終於在7月12日關閉。

兩名受傷女性的家屬表示，六旗樂園一名代表曾提供食物，除此之外未收到園方任何進一步訊息。X2雲霄飛車多年來事故不斷，備受爭議。

2022年6月，22歲聖地牙哥州立大學(San Diego State University)畢業生霍利(Christopher Hawley)乘坐X2雲霄飛車後不久昏倒並失去知覺，隔天因腦外傷去世。外科醫生描述，他的顱骨損傷類似嬰兒搖晃症候群。洛杉磯郡法醫認定是因乘坐遊樂設施時頭部鈍器外傷造成死亡。

精華 FAQ

  • 因為7月5日與其後6天內，先後有2名乘客在搭乘後失去意識並腦部重傷，其中1人需要部分顱骨切除，另1人至今仍昏迷。

  • 40歲的Pamela Guillen在高速運行中頭部多次受撞擊，之後嘔吐昏迷並開顱；25歲的Naomi Greer-Wilkinson則在搭乘後失去意識，接受腦部手術後仍靠呼吸器維生。

  • 這項設施事故紀錄長期受爭議，2022年曾讓22歲的Christopher Hawley搭乘後昏倒，隔天因腦外傷死亡，法醫認定死因與遊樂設施造成的頭部鈍器外傷有關。

夏威夷 南加 洛杉磯

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