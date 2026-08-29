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堅持買同一組樂透號碼 南卡男結婚紀念日當天中了10萬元

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南卡羅來納州一名男子在結婚紀念日當天，用他多年來一直玩的號碼，贏得了 Palme...
南卡羅來納州一名男子在結婚紀念日當天，用他多年來一直玩的號碼，贏得了 Palmetto Cash 5 彩票10萬美元的巨額獎金。（示意圖取自Unsplash.com）

南卡羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州一名男子多年來固定使用同一組樂透號碼，沒想到在結婚紀念日當天幸運抱回10萬美元「Palmetto Cash 5」頭獎。他第一時間告訴妻子：「我有一份結婚紀念日禮物送給妳，我想我們中了10萬美元。」讓原本就值得紀念的一天更加特別。

People報導，這名來自格拉尼特維爾（Graniteville）的男子，7月7日在當地Bettis Academy Road上的Pilot Travel Center購買「Palmetto Cash 5」彩券，之後查詢開獎結果時，發現自己竟中了10萬美元頭獎。

南卡州教育樂透公司表示，男子多年來始終使用同一組5個號碼投注，長期堅持終於帶來回報。不過，他得知中獎後最先想到的不是自己，而是要趕緊將好消息告訴妻子，而巧合的是，當天正好是兩人的結婚紀念日。

男子回憶當時對妻子說：「我有一份結婚紀念日禮物送給妳，我想我們中了10萬美元。」妻子起初完全不相信，直到親眼看到彩券上的中獎號碼，才相信丈夫所說的一切。

這對夫妻表示，這筆意外之財讓結婚紀念日變得「更加特別」。男子也說，未來只要繼續買彩券，仍會沿用這組陪伴他多年的幸運號碼。

除了幸運得主抱回10萬美元獎金外，出售中獎彩券的Pilot Travel Center也獲得1000美元佣金。樂透官方指出，「Palmetto Cash 5」頭獎中獎機率約為85萬668分之1。

報導也提到，類似巧合去年曾在北卡州上演。來自Cherryville的男子道格拉斯（Jeffrey Douglas），同樣在結婚紀念日中了10萬美元樂透獎金。他當時傳了一張中獎彩券照片給妻子，妻子只回覆：「打給我。」讓他忍不住笑了出來。

道格拉斯事後形容這筆獎金「非常棒」，更直呼：「這是一種祝福。」

精華 FAQ

  • 他在7月7日於格拉尼特維爾Bettis Academy Road上的Pilot Travel Center購買「Palmetto Cash 5」彩券，之後查獎發現自己中了10萬美元頭獎。

  • 南卡州教育樂透公司表示，他多年來一直使用同一組5個號碼投注，長期堅持最後帶來回報，也讓這次中獎更具故事性。

  • 男子第一時間把喜訊告訴妻子，還說這是結婚紀念日禮物；妻子起初不信，看到彩券後才確認中獎，兩人都覺得這一天更加特別。

南卡羅來納州 南卡 樂透

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