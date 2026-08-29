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2個女兒離家變孤單？米雪兒歐巴馬：我一點都不想念她們

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前總統歐巴馬（右）與夫人米雪兒歐巴馬6月19日出席歐巴馬總統中心（Obama P...
前總統歐巴馬（右）與夫人米雪兒歐巴馬6月19日出席歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）開幕。（路透）

美國前第一夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）近日在Podcast中談到兩名女兒瑪麗亞（Malia）與莎夏（Sasha）離家後的生活，竟坦言自己「不想念她們」；她更透露，歐巴馬（Barack Obama）當年因女兒上大學而落淚，自己卻只想著：「掰！」

Page Six報導，現年62歲的米雪兒在節目中與哥哥克雷格羅賓森（Craig Robinson）、喜劇演員強史都華（Jon Stewart）在討論養育子女，以及孩子長大搬離家後的家庭生活變化。

談到28歲的女兒瑪麗亞與25歲的莎夏時，米雪兒坦言：「我不想念她們。」不過，她隨即澄清：「我愛她們，今晚還要跟她們一起吃晚餐。」她表示，自己當然深愛兩名女兒，但與女兒們搬離家中前相比，如今的生活也有不同的自在。

米雪兒回憶，當兩名女兒離家上大學時，歐巴馬曾為此難過落淚，但她的反應卻截然不同，「巴拉克在她們去上大學時哭了，而我則是：『掰掰……』」

她解釋，女兒們長大離家後，自己不再需要每逢周五晚上都陷入焦慮與恐懼，不斷追問：「你在哪裡？你在哪裡？」

米雪兒也表示，自己為兩名女兒在獨立生活後的成長感到驕傲，並強調如今反而擁有更多真正高品質的相處時間。她說：「我和孩子們有了很多高品質的相處時間，非常多，我對她們瞭若指掌。」

她認為，進入沒有未成年子女同住的「新人生階段」，家庭困難也不再像過去一樣頻繁。她先前也曾形容，養育孩子是夫妻必須共同面對的第一個長期計畫，當孩子有自己的想法與需求出現時，父母必須一起學習如何面對。

瑪麗亞與莎夏近年大多遠離鎂光燈。兩人最近一次與父母公開亮相，是今年6月在芝加哥出席歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）開幕活動。

2008年歐巴馬當選美國總統時，瑪麗亞與莎夏分別只有10歲與7歲。兩人今年5月也曾為慶祝母親節，罕見與米雪兒一同公開現身。

精華 FAQ

  • 她是在談到孩子長大搬離家後的生活變化時這樣說的，重點不是疏離，而是少了過去對未成年子女的日常焦慮，生活反而更自在，也能享受更高品質的相處。

  • 米雪兒強調自己非常愛2個女兒，還說當晚就要一起吃晚餐。她認為女兒獨立後，彼此反而有更多真正高品質的時間，自己也更了解她們。

  • 米雪兒透露，巴拉克歐巴馬在女兒們上大學時曾哭了，但她的反應卻是想著「掰掰」。她也說，女兒離家後，不必再每個周五晚上擔心她們在哪裡。

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