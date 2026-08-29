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傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
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優勝美地國家公園半圓丘。（美聯社）
優勝美地國家公園半圓丘。（美聯社）

數位新聞媒體NOTUS今天披露，美國總統川普（Donald Trump）政府擬將加州著名的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）部分土地移轉給私人開發商。

報導指出，政府已耗時逾1年，設法將公園內一條長約400公尺的狹長土地，移轉給一家透過多家有限責任公司、由內華達州房地產開發商金斯巴恩房地產資本（Kingsbarn Realty Capital）控制的公司。

這是川普政府縮減保育措施、開放公共土地進行開發的最新舉措。

今年7月，川普簽署命令，將猶他州兩座保護區面積縮減逾90%；本月，川普政府更推動廢除禁止在國家森林砍伐及興建道路的規定。

NOTUS引述知情人士報導，一家由金斯巴恩房地產資本控制的公司於2024年買下優勝美地國家公園外一塊83英畝土地。金斯巴恩房地產資本執行長波里（Jeff Pori）希望興建一條道路，連接這塊土地與優勝美地，讓這處土地取得「極其罕見的私人通行權」。

國家公園管理局則將在加州其他尚未確定的地區取得等值土地，作為交換。

美國內政部在給法新社的聲明中似乎證實雙方曾進行談判，但否認面臨任何達成預定結果的政治壓力。

內政部表示：「任何涉及國家公園管理局土地的土地交換或通道提案，都必須符合所有適用的聯邦法律、法規及政策，包括必要的環境審查和公眾通知程序。」內政部並補充說：「尚未做出最終決定。」

內政部表示：「如果提案有所進展，（內政）部將遵循既定程序，確保依照聯邦法律進行適當協調，並維持透明度及公眾參與。匿名揣測不會改變這些事實。」

金斯巴恩房地產資本未立即回應置評請求。

在公園外的這塊83英畝土地仍屬前地主時，也曾提出開闢一條穿越優勝美地道路的提案。

這項計畫先後遭共和黨籍總統小布希、民主黨籍總統歐巴馬及拜登政府否決。當時地主蓋瑟（Lewis Geyser）提出上訴，也遭法院駁回。

精華 FAQ

  • 報導指川普政府考慮透過土地交換，將優勝美地國家公園內一條約400公尺長的狹長土地移轉出去，再由國家公園管理局在加州其他地區取得等值土地。

  • 與該地相關的公司由金斯巴恩房地產資本控制，該公司希望興建道路連接園外83英畝土地與優勝美地，以取得極其罕見的私人通行權，方便後續開發利用。

  • 先前在該83英畝土地仍屬前地主時，就曾提出穿越優勝美地的道路方案，但遭小布希、歐巴馬與拜登政府接連否決，地主上訴後也被法院駁回。

川普 優勝美地 內華達州

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