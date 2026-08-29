TIME百大AI人物沒有黃仁勳和蘇姿丰 名媛、男星上榜

AI摘要 文章摘要整理： TIME公布2026年全球百大AI人物，除多位科技與產業領袖上榜外，也納入名媛、影星與政界人士，並讓黃仁勳、蘇姿丰等知名企業家意外落選。

時代雜誌(TIME)選出2026年全球百大人工智慧(AI)人物，在這份榜單中出現了一些意想不到的人士，包括名媛、工會領袖、好萊塢明星及美國參議員在內，而令人意外的是黃仁勳 、蘇姿丰 、查克柏格 ，以及DeepMind共同創辦人哈薩比斯(Demis Hassabis)等家喻戶曉的企業領袖並未入榜。

今年上榜的企業主管包括OpenAI的執行長奧克曼、總裁布洛克曼及研究長陳信翰、SpaceX執行長馬斯克、Anthropic共同創辦人阿莫迪(Dario Amodei、Daniela Amodei)兄妹、甲骨文執行長艾利森、字節跳動共同創辦人兼董事長梁汝波、博通執行長陳福陽及亞馬遜執行長貝佐斯等人。

出人意料的是，AI晶片龍頭Nvidia公司(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰、Alphabet及Google執行長皮柴(Sundar Pichai)、Meta執行長查克柏格，以及微軟執行長、也是OpenAI主要支持者兼合作夥伴的納德拉均未上榜。

因研發AI模型AlphaFold準確預測蛋白質3D結構而榮獲2024年諾貝爾化學獎哈薩比斯也未能入選，這位DeepMind共同創辦人最近才被任命為Google DeepMind董事長兼Alphabet首席科學家。

今年的榜單也出現了一些令人意外的人物，例如美國名媛芭莉絲希爾頓(Paris Hilton)、好萊塢男星約瑟夫戈登─萊維特(Joseph Gordon-Levitt)與班艾佛列克(Ben Affleck)，以及大力倡導AI風險的美國參議員桑德斯(Bernie Sanders)。

時代雜誌表示，AI領域的活動如同爆炸般迅速發展，但也引發了激烈的爭論，AI的願景宏偉但也伴隨著巨大的恐懼，而今年選出的這份名單，正是反映此領域的動盪現狀。

該雜誌指出，過去12個月AI產業風起雲湧，例如xAI老闆的馬斯克帶領一流的AI公司上市、Anthropic的阿莫迪因為AI工具在戰爭中的使用方式與五角大樓發生衝突、甲骨文的艾利森致力於興建能使AI發揮全部潛力的數據中心，以及中國AI新創公司「月之暗面」創辦人楊植麟打造的模型吸引了廣泛關注，其表現有時甚至超越美國最先進的模型。

但另一方面，包括美國參議員桑德斯、美國勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL-CIO)主席舒勒(Liz Shuler)，以及好萊塢男星約瑟夫戈登-萊維特(Joseph Gordon-Levitt)在內，有愈來愈多政界人士和倡導者正在警告這些變化可能帶來的後果。桑德斯說： 「歸根究柢，我認為我們必須阻止超級智慧的發展。」