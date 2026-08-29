耶魯華生車禍亡 喬州米爾頓市賠千萬並以橋命名

耶魯大學張姓學生Joshua Chang於十年前、21歲時車禍身亡，喬州地方政府以1000萬元和解。(律師提供法庭文件)

AI摘要 文章摘要整理： 耶魯學生Joshua Chang 2016年車禍身亡案纏訟近十年，米爾頓市最終與家屬和解，支付1000萬元並以橋命名紀念。

一場纏訟近十年的死亡官司落幕。喬治亞州米爾頓市(Milton)市議會日前一致通過和解協議，同意支付當年21歲的耶魯 大學(Yale University)張姓學生Joshua Chang家屬1000萬元，並將車禍現場附近一座橋梁以其Joshua Chang 命名，以紀念這名在2016年車禍中喪生的青年。

Joshua Chang於2016年11月19日感恩節 假期返家期間，駕車行經米爾頓市Batesville Road時，車輛駛離行車道，撞上一座位於道路旁的大型混凝土及石材花盆，傷重不治，年僅21歲。張母說，他是家裡唯一的孩子。

Joshua Chang生前是優秀學生，曾以Woodstock High School畢業生致詞代表身分畢業，並獲全額獎學金進入耶魯大學 。他當時已是大四學生，主修機械工程及經濟學。

根據家屬律師說法，肇事地點附近的花盆寬約7至8呎，多年來一直位於市政府管理的區域。警方調查未發現Joshua Chang超速或使用手機，體內也沒有酒精或毒品。家屬律師表示，他當時為閃避道路上的物體而急轉方向，隨後撞上花盆；該花盆後來被移除。

Joshua Chang父母其後控告米爾頓市，認為市政府應移除造成危險的道路設施。經多年訴訟，富爾頓郡 (Fulton County)陪審團2023年裁定米爾頓市須為Joshua Chang死亡負責，判賠金額為3255萬元；FOX 5先前報導則稱總賠償額約3500萬元。

Joshua Chang的母親Rebecca Zhu當時表示，她等候超過六年才等到司法裁決，「我一直知道那不是Joshua的錯，但我必須等六年半才能得到正義。」

喬治亞州上訴法院2024年維持對米爾頓市的不利判決。市府隨後繼續上訴至喬治亞州最高法院，使這起案件受到全州地方政府高度關注。

米爾頓市主張，地方政府通常受到「主權豁免」(sovereign immunity)保護，不應因行車道以外的道路缺陷承擔民事責任。亞特蘭大、桑迪斯普林斯(Sandy Springs)、塞達敦(Cedartown)等地方政府也支持米爾頓市，擔心相關判決可能擴大城市對道路周邊樹木、標誌、電線桿等設施所承擔的法律責任。

喬治亞州最高法院今年3月縮小地方政府因行車道以外危險環境而承擔疏失責任的適用範圍，但仍保留一項例外：如果危險狀況達到「公害」(nuisance) 的法律標準，地方政府仍可能被追究責任。

最高法院因此將該案中涉及「公害」認定的部分發回上訴法院進一步審理。雙方最終在相關程序完成前達成和解。

根據日前獲米爾頓市議會批准的協議，和解金1000萬元中，666.7萬元由喬治亞州地方政府風險管理機構支付，另外333.3萬元由米爾頓市負擔。

Joshua Chang家屬律師表示，任何和解都無法挽回這名「前途無限」年輕人的生命，但希望協議能讓家屬獲得一些安慰。

Joshua Chang的母親說，金錢無法彌補失去孩子的痛苦。「人們總喜歡使用『告一段落』這個詞，但我要告訴大家，根本不存在所謂的真正結束。」她說，對父母而言，失去孩子的傷痛永遠不會消失，這起案件最重要的是促成改變。

米爾頓市經理克羅科夫 (Steven Krokoff) 表示，這起訴訟已促使市府重新檢視道路安全，目前已強化對道路範圍內潛在危險物的檢查。