支持率跌谷底 川普卻自封「最偉大總統」 自評超越華盛頓、林肯

川普總統在自家社群平台上，貼出一張自製的美國歷任最佳總統評比圖表。並自封為「最偉大」的總統。(取自Truth Social)

川普 總統27日在自家社群平台Truth Social上，貼出一張自製的美國歷任最佳總統評比圖表。川普不出所料把自己排在最上層的第一名，勇奪「最偉大」總統；排名高於喬治‧華盛頓、亞伯拉罕‧林肯 等重量級前任總統。

英國《獨立報》說，川普貼出這張排名表，顯然是在回應CNN最近公布的一項調查，該調查顯示，53%的受訪共和黨人說，川普是他們最讚賞的共和黨籍總統，勝過林肯、雷根。

然而，就算川普在共和黨人士之間可能仍受歡迎，他現在的整體支持率低。而且，有歷史學者把他列入美國歷史上最差的總統之一。

根據上周民調，川普的支持率跌至谷底，僅獲得約三分之一美國人的支持。

喬治城大學政治學家貝里(Michael Bailey)最近在《紐約時報》訪談中直言，很輕易就能認定川普是美國歷史上最差的總統。他批評川普：「貪腐，以及對美國長期制度和國家聲譽所造成的損害，都遠遠超過我們過去所見的一切。」

介於川普兩個任期之間的2024年，一項針對歷史學者和政治學者的調查，則是已經將川普排在歷任總統的最後一名，而把當時的總統拜登排在第14名。

陰謀論者羅斯柴德(Mike Rothschild)在X上指出：「川普那張所謂『最偉大』總統的愚蠢圖表，其實取材自《Life》雜誌1948年的圖表，只是在最上方加上他的名字，把他不喜歡那些民主黨總統放在最下方。」

川普一直對歷史有著濃厚興趣，不過他戴著黨派眼鏡看歷史。再度擔任總統後，川普在白宮設置了一條總統「星光大道」，長廊裡掛上歷任總統的肖像，並附上對他們成就的描述。不過歷史學者表示，這些描述牌上所寫的資訊，黨派色彩太濃，且許多並不正確。

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據上周民調，川普的支持率跌至谷底，僅獲得約三分之一美國人支持。 （美聯社）