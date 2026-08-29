李維特傳加入The View惹怒川普？ ABC澄清僅受邀擔任來賓

白宮發言人李維特於27日卸下職務，以期有更多時間陪伴剛出生的女兒及2歲的兒子。（路透）

白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)於27日卸下職務，當天是她最後上班日。29歲的李維特8月初宣布將於月底卸下白宮發言人職務，以期有更多時間陪伴剛出生的女兒薇薇安娜(Viviana)及2歲的兒子尼可拉斯(Nicholas)。

李維特日前在接受「福斯新聞」專訪論及卸任事宜，稱她將把重心放在照顧孩子上，並透露將重返川普 的超級政治行動委員會「MAGA Inc.」擔任發言人，繼續在體制外「為總統效力」且「在接下來的兩年為他加油」。

對於誰將接替她的職位，她則有機會向總統提供建議。

隨著外界陸續傳出多個人選有意角逐這個備受矚目的職位，她表示，自己一直私下向川普總統提供有關接班人的意見。「當然，我們有談過這件事。」李維特在Fox & Friends節目中表示。

李維特表示，「申請這份工作的人絕對不缺。很多人都希望得到這個職位，也有許多非常有能力的人想要擔任這份工作。」

她認為下一任白宮新聞祕書最不可或缺的條件，就是必須獲得總統的完全信任。

她說，「最終，這必須由他自己做決定。新聞祕書和總統會花很多時間相處，因此，這個人必須是他完全信任的人。我知道，他會在適當的時機做出正確的決定。如果他希望我繼續協助他，我也會留在這裡幫助他。」

盡管李維特沒有透露任何候選人的姓名，但她表示，自己已經向川普提出建議，說明下一任白宮新聞祕書應具備哪些特質。她也希望，在川普做出最終決定之前，自己仍能繼續參與相關討論。

對於李維特基於親子關係離職，川普24日在白宮活動上談及此事，開玩笑說：「她決定她愛孩子勝過愛我，我對此非常難過。」

另一方面，「每日郵報」27日則率先以獨家新聞披露，李維特離開川普政府後，可能加入美國廣播公司(ABC)政治評論節目「觀點」(The View)主持陣容，消息一出讓川普總統氣炸。

「每日郵報」指出，「觀點」製作單位考慮讓李維特成為固定班底，先以來賓身分亮相，藉此觀察她與目前主持群的互動效果，但雙方尚未正式洽談。

川普長年與「觀點」節目及其多名主持人不合，甚至公開批評該節目主持人「非常愚蠢」。

但有線電視新聞網(CNN)報導，「每日郵報」的說法與事實不符，ABC消息人士向CNN證實，李維特確實受邀以來賓身分參加節目，但「觀點」的六位主持人將回歸9月開播的全新一季節目，正式主持陣容並無異動。