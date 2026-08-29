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川普直升機月初空中虛驚 調查：起飛未能聯繫塔台 宴會廳施工干擾

編譯陳韻涵／綜合報導
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陸戰隊一號直升機從白宮草坪起飛，宴會廳興建工程的大型起重機疑似可能影響組員與附近...
陸戰隊一號直升機從白宮草坪起飛，宴會廳興建工程的大型起重機疑似可能影響組員與附近雷根機場塔台的通訊。(路透)

聯邦航空管理局(FAA)與國家運輸安全委員會(NTSB)證實，8月4日搭載川普總統的「陸戰隊一號」直升機，在雷根華盛頓國家機場(Reagan Washington National Airport)附近，與一架商用客機距離一度過於接近，相關單位已分別展開調查。

有線電視新聞網(CNN)取得的航管錄音顯示，陸戰隊一號8月4日下午自白宮南側草坪起飛前，機組人員至少三度嘗試，依照規定於起飛前三分鐘通知雷根機場塔台，卻未獲航管員回應。

下午2點31分，飛行員曾呼叫：「塔台，收到請回答。陸戰隊一號，三分鐘後起飛。」

航管員回覆「訊號中斷，無法讀取。」

陸戰隊一號表示，依照原計畫航線出發，塔台航管員才回應：「呃，陸戰隊一號，你們是說要按簡報進行？」

航管員隨後警告，一架區域航線客機已起飛，陸戰隊一號機組表示已目視該架班機並維持在原位懸飛，接著才繼續飛往馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)，川普接著從該基地轉搭空軍一號飛往洛杉磯。

路透報導，NTSB於8月27日說明，陸戰隊一號機組因通訊問題受阻，未能順利聯繫塔台，也曾透過安納科斯蒂亞-博林聯合基地(Joint Base Anacostia-Bolling)的直升機設施嘗試聯絡，同樣未能取得聯繫。

NTSB表示，陸戰隊一號機組與管制人員7月30日曾開會討論近期未收到起飛前三分鐘通知的問題，機組當時表示通訊「時好時壞、斷斷續續」。

陸戰隊一號組員與雷根塔台的通訊，疑似受到白宮興宴會廳工程的大型吊車影響。FAA局長貝德福(Bryan Bedford) 8月25日表示，事故發生後已重新安裝天線並調整程序，事後檢查未再發現通訊異常。

路透報導，FAA規定，機場周邊飛機必須維持至少1.5哩的水平與500呎的垂直間距。

NTSB指出，陸戰隊一號與客機一度僅相距0.82海浬、垂直距離700呎。

該架班機為美國航空(American Airlines)子公司特使航空(Envoy Air)營運的3742號班機，準備飛往佛羅里達州潘薩科拉(Pensacola)。

FAA聲明表示，「根據我們初步的安全審查，兩架飛機曾短暫未維持安全距離，之後遠離彼此，總統從未陷入險境。」

精華 FAQ

  • 調查顯示，直升機起飛前依規定聯繫塔台卻未獲回應，後續仍按原航線出發，因而與一架區域客機接近，引發安全疑慮與後續調查。

  • NTSB指出，陸戰隊一號與客機一度僅相距0.82海浬，垂直距離約700呎，雖未真正碰撞，但已短暫未達FAA要求的安全間距。

  • FAA認為白宮宴會廳施工的大型吊車可能干擾通訊，事故後已重新安裝天線並調整程序；後續檢查未再發現異常，總統也未陷入險境。

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