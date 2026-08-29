川普直升機月初空中虛驚 調查：起飛未能聯繫塔台 宴會廳施工干擾
聯邦航空管理局(FAA)與國家運輸安全委員會(NTSB)證實，8月4日搭載川普總統的「陸戰隊一號」直升機，在雷根華盛頓國家機場(Reagan Washington National Airport)附近，與一架商用客機距離一度過於接近，相關單位已分別展開調查。
有線電視新聞網(CNN)取得的航管錄音顯示，陸戰隊一號8月4日下午自白宮南側草坪起飛前，機組人員至少三度嘗試，依照規定於起飛前三分鐘通知雷根機場塔台，卻未獲航管員回應。
下午2點31分，飛行員曾呼叫：「塔台，收到請回答。陸戰隊一號，三分鐘後起飛。」
航管員回覆「訊號中斷，無法讀取。」
陸戰隊一號表示，依照原計畫航線出發，塔台航管員才回應：「呃，陸戰隊一號，你們是說要按簡報進行？」
航管員隨後警告，一架區域航線客機已起飛，陸戰隊一號機組表示已目視該架班機並維持在原位懸飛，接著才繼續飛往馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)，川普接著從該基地轉搭空軍一號飛往洛杉磯。
路透報導，NTSB於8月27日說明，陸戰隊一號機組因通訊問題受阻，未能順利聯繫塔台，也曾透過安納科斯蒂亞-博林聯合基地(Joint Base Anacostia-Bolling)的直升機設施嘗試聯絡，同樣未能取得聯繫。
NTSB表示，陸戰隊一號機組與管制人員7月30日曾開會討論近期未收到起飛前三分鐘通知的問題，機組當時表示通訊「時好時壞、斷斷續續」。
陸戰隊一號組員與雷根塔台的通訊，疑似受到白宮興宴會廳工程的大型吊車影響。FAA局長貝德福(Bryan Bedford) 8月25日表示，事故發生後已重新安裝天線並調整程序，事後檢查未再發現通訊異常。
路透報導，FAA規定，機場周邊飛機必須維持至少1.5哩的水平與500呎的垂直間距。
NTSB指出，陸戰隊一號與客機一度僅相距0.82海浬、垂直距離700呎。
該架班機為美國航空(American Airlines)子公司特使航空(Envoy Air)營運的3742號班機，準備飛往佛羅里達州潘薩科拉(Pensacola)。
FAA聲明表示，「根據我們初步的安全審查，兩架飛機曾短暫未維持安全距離，之後遠離彼此，總統從未陷入險境。」
調查顯示，直升機起飛前依規定聯繫塔台卻未獲回應，後續仍按原航線出發，因而與一架區域客機接近，引發安全疑慮與後續調查。 NTSB指出，陸戰隊一號與客機一度僅相距0.82海浬，垂直距離約700呎，雖未真正碰撞，但已短暫未達FAA要求的安全間距。 FAA認為白宮宴會廳施工的大型吊車可能干擾通訊，事故後已重新安裝天線並調整程序；後續檢查未再發現異常，總統也未陷入險境。
精華 FAQ
調查顯示，直升機起飛前依規定聯繫塔台卻未獲回應，後續仍按原航線出發，因而與一架區域客機接近，引發安全疑慮與後續調查。
NTSB指出，陸戰隊一號與客機一度僅相距0.82海浬，垂直距離約700呎，雖未真正碰撞，但已短暫未達FAA要求的安全間距。
FAA認為白宮宴會廳施工的大型吊車可能干擾通訊，事故後已重新安裝天線並調整程序；後續檢查未再發現異常，總統也未陷入險境。
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