3特勤局人員涉行為不當遭停職調查 包括發言人古利耶米

特勤局首席發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)與另外兩名非執法人員涉嫌「潛在不當行為」已遭停職，正在接受內部調查。(國土安全部)

特勤局(US Secret Service)27日證實，首席發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)與另外兩名非執法人員涉嫌「潛在不當行為」(potential misconduct)已遭停職，正在接受專業責任辦公室(Office of Professional Responsibility)內部調查。

特勤局拒絕提供調查細節，僅在聲明中說：「我們的重要工作需要團隊成員在工作上對職責、誠信、勇氣等方面都維持堅定承諾。」

古利耶米2022年3月加入特勤局，之前曾先後擔任芝加哥 、巴爾的摩以及維吉尼亞州 費郡(Fairfax County)三地大型警察局首席發言人。

根據職場社交平台領英(LinkedIn)個人檔案，古利耶米是公關專家，1998年至2002年之間就讀紐約大學(New York University)，出任特勤局通訊長(Chief of Communications)已四年半。

古利耶米委任律師勃恩斯坦(Gregg Bernstein)發表聲明說，古利耶米是具備高度誠信的專業人士，數十年來為地方、各州、聯邦機關發聲的公職服務表現有目共睹。

聲明表示：「古利耶米高度尊敬特勤局使命，完全配合工作要求。」

紐約時報報導，川普政府高層官員說，古利耶米等人被勒令行政休假(administrative leave)。新聞周刊報導，接受內部調查期間安全許可(security clearance)暫停，禁止使用公務裝置。

特勤局近年面臨嚴格檢視，尤其在川普總統2024年競選期間兩度遭到暗殺企圖之後。現任特勤局局長柯蘭(Sean Curran)在川普卸任第一任期之後的四年期間負責川普維安。

先前媒體報導川普7月下旬結束北約峰會之後，因為安全疑慮而臨時更換空軍一號專機離開土耳其。隨同川普出訪的特勤局人員後來接受聯邦調查局(FBI)的洩密調查。