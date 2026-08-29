噴漆華府二戰紀念碑 肯州女被控2重罪

涉嫌破壞華府二戰紀念碑的女子法里斯已遭兩項重罪罪名起訴。(路透)

華府 國家廣場(National Mall) 二戰紀念碑(World War II Memorial)遭噴漆破壞事件，聯邦大陪審團27日正式起訴涉案的肯塔基州 女子法里斯(Melissa L. Farris)。

綜合美聯社等各家媒體報導，41歲的法里斯被控「損毀退伍軍人紀念碑」及「破壞美國政府財產」兩項聯邦重罪，每項罪名最高皆可判處10年徒刑。

法里斯於8月 17日首度過堂，預計全案將於下周提審，她的代表律師尚未回應媒體的查詢。

8月13日，法里斯在臉書發布一段影片，顯示她從背包裡拿出幾罐噴漆，然後噴塗在位於林肯紀念堂倒影池東側的二戰紀念碑。

法里斯先用紅漆噴上「乾淨的手，骯髒的錢」(Clean hands dirty $) 字樣，同時在紀念碑噴泉倒入發泡劑。她14日遭美國公園警察局(U.S. Park Police)逮捕。

公園警察局一名警員後來認出，法里斯在二戰紀念碑塗鴉破壞前，8月10日在距離紀念碑僅幾個街區，因「非法在聯邦土地上露營」而遭逮捕，她當時還在臉書直播整個逮捕過程。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)當時已表明會起訴法里斯上述兩項重罪，同時指斥法里斯的行為是卑鄙的攻擊，說「這座紀念碑是紀念那些為我們的自由而戰及犧牲的美國人，包括我的父親及祖父。」

總統川普事後在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，怒斥其為「畜牲」(animals) 行徑，同時重提倒影池遭破壞之事。前奧運選手赫恩(David Hearn) 一度被控破壞倒影池，但司法部最後撤控，承認倒影池的損毀，是翻修承建商偷工減料而非人為破壞，不過川普仍堅稱倒影池是遭人蓄意破壞。

負責維護二戰紀念碑的非營利組織「國家二戰紀念碑之友」與「外國戰爭退伍軍人協會」也分別嚴厲譴責破壞紀念碑行為，是對退伍軍人及其家屬極大的不尊重，強調可以表達不同觀點及辯論，但絕不能破壞紀念碑。