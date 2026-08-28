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揭林肯號航母環境惡化遭開除 「星條旗報」3人提告國防部

中央社／華盛頓27日電
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林肯號航空母艦2021年1月3日從聖地牙哥出航的資料照片。(美聯社)
林肯號航空母艦2021年1月3日從聖地牙哥出航的資料照片。(美聯社)

美國軍方刊物「星條旗報」（Stars and Stripes）發行人、總編輯與所屬記者27日控告戰爭部國防部），指因報導航艦服役環境惡化遭報復性解僱，違反憲法第一修正案所保障的言論自由。

法新社報導，提交華盛頓特區聯邦地方法院的訴狀中指出：「此訴訟旨在防止公然侵犯這些記者的第一修正案權利，並挑戰美國戰爭部異乎尋常的言論審查。」訴狀主張，三人遭違法解僱並要求復職。

「星條旗報」發行人萊德勒（Max Lederer）、總編輯史萊文（Erik Slavin）與記者科特（Lara Korte）上周遭到解雇。他們11日曾刊出一篇報導林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）艦上狀況的文章，引發外界對美國總統川普向伊朗開戰的新一波批評。

訴狀指出，五角大廈12日下令萊德勒開除史萊文與科特，理由是先前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，他們對「星條旗報」編輯獨立性的發言構成「抗命」。萊德勒等3人於21日遭到開除。

「星條旗報」自1860年代的南北戰爭即開始報導美國軍方新聞，它部分經費來自戰爭部，但長期以來保有編輯獨立性。

訴狀寫道：「星條旗報依循美國憲法第一修正案的原則運作，存在目的是為美國軍方社群提供獨立新聞與資訊。」

戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）是本案被告之一，他自2025年上任以來便嚴詞抨擊媒體，「星條旗報」及其他軍方媒體的獨立性也因此受到威脅。

戰爭部今年稍早表示，正設法導正「星條旗報」報導方向，避免「覺醒意識形態的干擾」。

精華 FAQ

  • 他們主張，因刊登林肯號航空母艦艦上狀況報導後遭報復性解雇，屬於國防部對新聞內容與編輯立場的打壓，已侵犯憲法第一修正案所保障的言論自由。

  • 遭開除者包括發行人萊德勒、總編輯史萊文與記者科特。訴狀指出，3人先在11日刊出相關報導，之後於21日遭正式解雇。

  • 星條旗報雖部分由國防部出資，卻長期維持編輯獨立性，主要為軍方社群提供新聞。如今國防部被指介入報導方向，讓外界擔憂軍媒自主與新聞自由受損。

國防部 戰爭部 林肯

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