中國孤兒被領養 截肢華裔青年上大學前駕駛ATV不幸身亡

幼年被遺棄在中國孤兒院，獲美國養父母領養後又因先天缺陷而部分截肢的緬因州20歲華裔青年布魯斯·肯尼迪(Bruce Kennedy)駕駛全地形車超速失控，不幸車禍身亡。示意圖。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 緬因州華裔青年布魯斯·肯尼迪幼年被收養後奮發向上，卻在即將進入社區學院前，因駕駛ATV超速失控且未戴頭盔不幸喪生。

緬因州 20歲華裔 青年布魯斯·肯尼迪(Bruce Kennedy)，幼年被遺棄在中國孤兒院 ，獲美國養父母領養，儘管因先天缺陷經歷部分截肢，仍樂觀活出積極人生。但在即將入讀約克郡社區學院(York County Community College)之際，肯尼迪15日駕駛全地形車(ATV)超速失控，不幸車禍身亡。

波特蘭新聞先驅報(Portland Press Herald)報導，肯尼迪當時與朋友駕駛全地形車，在緬因州皮斯卡塔奎斯郡(Piscataquis County)沃德利池塘(Wadleigh Pond)附近行駛，過彎時超速失控，未戴頭盔的他當場身亡。

肯尼迪的家人告訴媒體，肯尼迪出生後的頭兩年在中國孤兒院度過，後來被養父母約翰和麗莎收養。五歲時，他因右脛骨先天缺陷導致終身跛行，病情逐漸加重後，被迫接受膝下截肢手術。

肯尼迪的母親麗莎說：「在那之後，他變得更強壯，跑得更快。他從不希望任何人同情他，就只是腳踏實地過好每一天。」「在短時間內經歷太多的他，外表堅毅，有顆非常善良的心。」

儘管失去一條腿，肯尼迪仍成為諾布爾高中(Noble High School)才華橫溢的摔跤選手，也是優秀的美式足球和長曲棍球運動員。

據諾布爾摔跤校隊描述：「每次訓練，肯尼迪都以積極不懈的態度和努力，讓人留下深刻印象。他完美詮釋了這項運動適合所有人，無論身處何種境地。當全隊進行衝刺訓練時，他會做伏地挺身、引體向上、爬繩，任何事情他都全力以赴。」

肯尼迪過世後，家人和朋友紛紛表達哀悼。許多人記得，肯尼迪樂於助人，總是隨時準備幫助任何需要幫助的人。

朋友哈特內特(Calob Hartnett)在社群媒體寫道：「即使你只有一條腿，也讓世界變得更美好。你走進的每個房間，都因你的笑容而熠熠生輝。」「你憑著一顆善良的心，不求回報地幫助過許多人，我們永遠不會忘記你。」