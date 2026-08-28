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和ChatGPT談心變呈堂證供 至少1案定罪

記者顏伶如／綜合報導
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某些民眾因為信任ChatGPT而傾訴秘密，結果輸入內容後來在刑事、民事官司成為呈...
某些民眾因為信任ChatGPT而傾訴秘密，結果輸入內容後來在刑事、民事官司成為呈堂證供，私密對話在法庭完全曝光。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華郵報導指出，民眾與ChatGPT的私密談話近年多次在刑民事案件中曝光，甚至有AI公司通報FBI，導致使用者被起訴並出現定罪案例。

華盛頓郵報27日報導，美國人每天向人工智慧(AI)聊天機器人提出數以百萬計的查詢問題，問答內容通常不對外公開，但過去兩年裡有12個案例顯示，某些民眾因為信任ChatGPT而傾訴秘密，結果交談內容後來成為刑事及民事官司呈堂證供，私密對話在法庭完全曝光。某些情況下，AI公司甚至主動向聯邦調查局(FBI)通報聊天機器人的可疑使用者，進而導致刑事起訴，目前已有至少一件定罪案例。

根據宣誓證詞，FBI今年5月通知佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)警局說，接獲ChatGPT開發商OpenAI通報指出，一名叫周達倫(Darren Zhou，音譯)的使用者從3月以來多次向聊天機器人透露打算強暴並槍殺前任女友，並表示打算自殘。

根據法院文件，棕櫚灘郡警方根據FBI提供資料確認這名女子的身分，得知兩人分手後她一直收到周達倫傳送匿名簡訊騷擾。

周達倫5月被捕之後，檢警根據ChatGPT對話資料以跟蹤騷擾、電子威脅等罪名移送法辦。周達倫本月認罪，遭判處8年緩刑。

根據法院文件，在另一案件中姓名縮寫R.K.C.的少年對父親感到不解時，轉向ChatGPT求助。2024年10月，他對聊天機器人說：「爸爸跟我說我將拿到一筆100萬元的和解金，還說若這不能讓我開心，還有什麼才能讓我開心。他講這話是什麼意思。」

這名少年與ChatGPT的所有對話，在針對Meta、Snapchat、TikTok、YouTube等社群媒體涉嫌導致青少年成癮與心理健康問題的訴訟裡，變成公開紀錄。R.K.C.將於8月底屆滿16歲。

R.K.C.的委任律師今年7月下旬同意與Snap、TikTok以及YouTube和解，並對Meta撤告。律師表示，不再打官司的原因是擔心少年身心狀況禁不起恐將多達數周的庭審。

R.K.C.是愈來愈多跟AI聊天機器人私密對話在法院曝光的美國民眾之一。許多人為了就業、健康或希望有人陪伴而跟聊天機器人對話，聊天機器人開發商儼然成為快速成長的私密資料管理員，掌握內容可能在訴訟當中成為執法機關、企業或其他訴訟方的調閱目標。

R.K.C.律師摩根(Mike Morgan)在聲明中說，15歲的孩子可能在聊天機器人的對話裡輸入不會向心理諮商師、父母或朋友透露的訊息，沒有意識到內容最終可能出現在被告方的專家證詞報告裡。

精華 FAQ

  • 因為部分使用者把敏感秘密直接告訴聊天機器人，之後相關紀錄在調查、訴訟或公司配合執法時被調閱，最終在法庭上成為呈堂證供。

  • 周達倫被指多次向ChatGPT透露要強暴並槍殺前任女友，還表示想自殘；他遭警方依聊天紀錄逮捕後，最終認罪，並被判8年緩刑。

  • R.K.C.在針對Meta、Snap、TikTok與YouTube的訴訟中，其與ChatGPT的對話被納入公開紀錄；律師後來選擇和解並撤告，部分原因是擔心少年承受不了長時間庭審。

ChatGPT 華盛頓郵報 FBI

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