調查報告：期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨

最新「亞太裔選民調查」顯示，90%的亞太裔登記選民計畫在今年期中選舉投票。圖為紐約市投票有華文與中西語並列的投票所標識，以便利少數族裔投票權益。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最新調查顯示，亞太裔選民在2026年期中選舉的投票意願創高，且多數傾向民主黨，但生活成本、醫療與就業仍是左右投票的核心議題。

距離2026年期中選舉 進入倒數，全美亞太裔(AAPI)選民的投票 意願明顯升高。最新「亞太裔選民調查」(AAPI Voter Survey，AAVS)顯示，90%的亞太裔登記選民表示計畫在今年期中選舉投票，高於2022年的84%；生活成本與通貨膨脹則成為壓倒性的首要議題。調查同時顯示，目前，亞太裔選民整體更傾向支持民主黨 參選人，但仍有大批選民未獲兩大政黨接觸。

這項由亞太裔投票促進會(APIAVote)與AAPI Data共同進行的全國性調查指出，全美2026年共有約1600萬名符合投票資格的亞太裔選民，比2022年新增約160萬人。亞太裔也是全美增長最快的選民群體之一，在紐約、加州、賓州、密西根、亞利桑納及維吉尼亞等部分競爭激烈的國會選區中，其投票動向可能對選舉結果產生影響。

調查顯示，90%的亞太裔登記選民表示計畫參與今年期中選舉，其中71%稱「絕對確定」會投票，另有23%表示「相當確定」。不同族裔間的投票確定度也有差異，日裔最高達80%，菲律賓裔為78%，華裔為63%，韓裔及越南裔則均為60%。

最新「亞太裔選民調查」顯示，90%的亞太裔登記選民計畫在今年期中選舉投票，高於2022年的84%；生活成本與通貨膨脹則成為壓倒性的首要議題。(本報資料照片)

在政策議題方面，「生活成本與通貨膨脹」明顯居首，90%的亞裔及89%的太平洋島民認為該議題對投票決定「非常重要」或「極其重要」。亞裔選民其次關注醫療保健，占82%；就業與失業、社會安全金均為80%；教育占79%，犯罪與公共安全以及戰爭與外交政策均為78%。

在目前國會選舉投票傾向方面，民主黨參選人在亞太裔選民中占有優勢。參議院選舉中，60%受訪者傾向支持民主黨，24%支持共和黨；眾議院選舉則約64%支持民主黨，22%支持共和黨。

生活成本議題上，44%的受訪者認為，民主黨處理相關問題的能力較值得信任，18%選擇共和黨。不過，各亞裔族群的政治傾向並不一致。民主黨在多數亞裔族群中領先，但菲律賓裔是例外。

調查也顯示，無黨派選民目前同樣較傾向民主黨。無黨派受訪者中，54%表示偏好民主黨參議員參選人，18%選共和黨；眾議院選舉則分別為51%及20%。

儘管亞太裔選民的重要性持續增加，兩大政黨仍有明顯的選民接觸缺口。42%的受訪者表示，未曾受到民主黨聯繫，58%則未受到共和黨聯繫。相較之下，社區組織的接觸率已與民主黨相近，均有約58%的亞太裔成年人表示曾受到聯繫。

哪些人最能影響亞太裔選民，也呈現不同於傳統政治宣傳的特徵。62%的受訪者最信任家人與朋友，60%信任學術專家，其後才是社區記者，占50%，以及服務AAPI社區的組織，占47%。

在新聞來源方面，電視仍居首，占47%，其次是YouTube的43%；報紙或新聞網站及Facebook均占35%。78%的受訪者主要以英文獲取新聞，16%同時使用英文及另一種語言，6%主要使用非英語媒體；在海外出生者中，主要依賴英文新聞的比率則下降至67%。

在投票方式上，45%偏好親自投票，34%偏好郵寄選票，15%選擇投遞選票(ballot drop-off)，合計49%傾向使用郵寄或投遞方式，與2022年的50%基本持平。

「亞太裔選民調查」自2014年開始，是持續時間最長的亞裔選民系列調查之一，今年首次擴大納入太平洋島民數據。本輪調查於6月3日至7月27日進行，共訪問約2066名亞太選民，包括1896名亞裔及170名太平洋島民。