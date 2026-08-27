Meta喊話：2社媒跟進 才付3成和解金

Meta官司18日在加州開審當天，家長在庭外手持寫有使用社群成癮死亡的兒童及青少年的名字和年齡的布條。Meta26日以180億元和解。(路透)

Meta 在26日同意支付總額180億元和解金，與多州檢察長就「青少年社群媒體 成癮」訴訟達成和解，創下此類案件最高紀錄。和解協議要求Meta實施保護未成年人的措施，更關鍵的是，若YouTube與TikTok 跟進實施相同限制並各支付約53億元，Meta才會撥付30%的和解金，形成產業連鎖效應。

雅虎(Yahoo)報導，Meta 的和解，在社群媒體平台崛起與普及所帶來的廣泛反彈聲浪中，象徵著一次歷史性的轉折點。Meta否認有不當行為。

這筆款項看似天文數字，卻也只不過是該公司總值的九牛一毛。這項協議的意義不僅在於和解金的金額，更在於它可解決所謂的掠奪性應用程式設計(predatory app design)問題，以及為社群媒體公司未來的產品發展方向創下重要先例。新制將在應用程式內導入多項保護機制，協助家長強化對子女的監護，包含設定每日使用時限、夜間強制鎖定及上課時段關閉通知推送。

另外，該協議還設有具體條文，鼓勵其他社群媒體業者採用與Meta相同的限制標準。參與的州政府將在十年內獲得約70%的和解款項，但剩下的30%必須等到兩項具體條件都達成才會撥付。第一，YouTube與TikTok實施每日一小時限制、夜間限制模式與年齡驗證措施。第二，上述兩家公司各支付約53億元，資助青少年網路安全計畫，一旦YouTube和TikTok支付資金，Meta也會跟進。

YouTube與TikTok若跟進，安全措施將進一步升級。這套機制的設計如下：Meta先支付一筆款項，其競爭對手也必須加入。雖然Meta的年輕用戶參與度可能會下降，不過，只要主要對手也採用相同標準，它就不會因此吃虧。

至於對YouTube與TikTok而言，簽署協議能強化它們面對未來法律挑戰的防禦能力，可能使其免於其他與青少年社群成癮相關的訴訟及賠償。相對地，一旦拒絕同意，便可能被質疑未落實應有的安全措施。協議一旦簽署，也將約束各企業不能再沿用那些曾讓Meta惹上爭議的做法。

Meta 26日在其官方Instagram帳號發布給YouTube與TikTok「公開信」，呼籲同意這些新限制「加入我們支持青少年的行列」。這次和解協議最重大的影響，在於可能促成全產業的跟進。

Meta在26日同意支付總額180億元和解金後，在其Instagram帳號上要YouTube與TikTok「加入我們支持青少年的行列」，即若YouTube與TikTok跟進實施相同限制並各支付約53億元，Meta才會撥付30%的和解金。(取自IG)