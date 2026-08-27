Meta喊話：2社媒跟進 才付3成和解金
Meta在26日同意支付總額180億元和解金，與多州檢察長就「青少年社群媒體成癮」訴訟達成和解，創下此類案件最高紀錄。和解協議要求Meta實施保護未成年人的措施，更關鍵的是，若YouTube與TikTok跟進實施相同限制並各支付約53億元，Meta才會撥付30%的和解金，形成產業連鎖效應。
雅虎(Yahoo)報導，Meta 的和解，在社群媒體平台崛起與普及所帶來的廣泛反彈聲浪中，象徵著一次歷史性的轉折點。Meta否認有不當行為。
這筆款項看似天文數字，卻也只不過是該公司總值的九牛一毛。這項協議的意義不僅在於和解金的金額，更在於它可解決所謂的掠奪性應用程式設計(predatory app design)問題，以及為社群媒體公司未來的產品發展方向創下重要先例。新制將在應用程式內導入多項保護機制，協助家長強化對子女的監護，包含設定每日使用時限、夜間強制鎖定及上課時段關閉通知推送。
另外，該協議還設有具體條文，鼓勵其他社群媒體業者採用與Meta相同的限制標準。參與的州政府將在十年內獲得約70%的和解款項，但剩下的30%必須等到兩項具體條件都達成才會撥付。第一，YouTube與TikTok實施每日一小時限制、夜間限制模式與年齡驗證措施。第二，上述兩家公司各支付約53億元，資助青少年網路安全計畫，一旦YouTube和TikTok支付資金，Meta也會跟進。
YouTube與TikTok若跟進，安全措施將進一步升級。這套機制的設計如下：Meta先支付一筆款項，其競爭對手也必須加入。雖然Meta的年輕用戶參與度可能會下降，不過，只要主要對手也採用相同標準，它就不會因此吃虧。
至於對YouTube與TikTok而言，簽署協議能強化它們面對未來法律挑戰的防禦能力，可能使其免於其他與青少年社群成癮相關的訴訟及賠償。相對地，一旦拒絕同意，便可能被質疑未落實應有的安全措施。協議一旦簽署，也將約束各企業不能再沿用那些曾讓Meta惹上爭議的做法。
Meta 26日在其官方Instagram帳號發布給YouTube與TikTok「公開信」，呼籲同意這些新限制「加入我們支持青少年的行列」。這次和解協議最重大的影響，在於可能促成全產業的跟進。
Meta同意支付總額180億元，與多州檢察長就青少年社群媒體成癮訴訟達成和解，金額創下此類案件最高紀錄，也代表平台面臨更強烈的監管壓力。 協議要求導入家長監護工具，包括每日使用時限、夜間強制鎖定、上課時段關閉通知推送，以及年齡驗證等保護機制，以降低青少年沉迷風險。 因為協議設計成產業連動機制，若YouTube與TikTok也採用相同限制並各支付約53億元，Meta才會撥付30%的和解金，藉此促使主要競爭者一起採取相同標準。
精華 FAQ
Meta同意支付總額180億元，與多州檢察長就青少年社群媒體成癮訴訟達成和解，金額創下此類案件最高紀錄，也代表平台面臨更強烈的監管壓力。
協議要求導入家長監護工具，包括每日使用時限、夜間強制鎖定、上課時段關閉通知推送，以及年齡驗證等保護機制，以降低青少年沉迷風險。
因為協議設計成產業連動機制，若YouTube與TikTok也採用相同限制並各支付約53億元，Meta才會撥付30%的和解金，藉此促使主要競爭者一起採取相同標準。
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