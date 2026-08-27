我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

蓋茲籲某些工作「留給人類」 因應AI動盪

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟公司共同創辦人蓋茲呼籲某些工作必須「保留給人類」，以免勞工遭AI取代。(美聯...
微軟公司共同創辦人蓋茲呼籲某些工作必須「保留給人類」，以免勞工遭AI取代。(美聯社)

微軟公司共同創辦人蓋茲警告，世界各國政府對人工智慧(AI)揭開的「動盪時代」準備不周，並呼籲某些工作必須「保留給人類」，以免勞工遭AI取代。

金融時報報導，蓋茲25日發表6000字長文警告，世界各國領袖對如何因應AI衝擊做得不夠，他認為AI將給幾乎每個政策領域帶來衝擊，政府必須以照911恐攻後著重國安的制度調整更強大的反應，來因應AI衝擊。

蓋茲警告，「許多工作將永遠消失」，但決策官員應以「把某些事情只留給人類去做」，以保護「無法輕易轉換工作」的勞工群體。

他寫道：「我喜歡『保留給人』(human reserved)這個詞，因為讓我聯想到自然保護區(nature reserves)--本可蓋大樓或鋪路但選擇不那麼做，因為得不償失。」

蓋茲在這篇三年來首次發表的AI主題長文中說：「舉健康為例，想像機器人告知你壞消息：你得了不治之症。沒有任何技術理由說機器人不可以這麼做，但確實不應該。」

這位科技富豪在文中指出，未來將面臨各種棘手議題，包括哪些工作將保留給人類，若是某些國家容許進一步自由化該如何因應等。他呼籲全球協調合作，包括中國在內。

蓋茲列舉一連串顧慮，事關勞動力、惡棍用AI在網路安全等領域作亂、青少年發展等。他說：「小時候假如有AI陪伴，我還會不會那麼努力用功，我很懷疑。」他指出，友善的聊天機器人很可能令人上癮。

他也擔心AI對教育的影響，並指出初步跡象顯示，AI可能影響批判性思考。

蓋茲也加入Anthropic、OpenAI等AI公司的行列，呼籲徹底改革稅制，包括對機器人和「詞元」(token)課稅。

他說：「此刻，若你是雇主且聘用員工，你為員工薪水繳薪資稅。但若你買一台機器人，通常可以當作企業開銷立刻抵稅。現行稅制會誘使你以機器取代人力。」

蓋茲寫道：「AI或許是歷來最平等化的發明，不然就是最糟的不公義來源。挑戰甚鉅。遺憾的是，此刻我們還未準備因應。我還沒見到任何證據，顯示領導人、專家和社會已充分準備好面對這些挑戰。」

精華 FAQ

  • 他認為AI會影響幾乎所有政策領域，帶來勞動力、教育、資安與社會治理等連鎖衝擊；若政府不及早調整制度，將難以保護弱勢勞工與維持社會穩定。

  • 他主張某些工作或任務應刻意只讓人類執行，像自然保護區一樣保留空間，避免AI全面取代人力，特別是對難以轉職的勞工提供保護。

  • 他擔心AI會被惡意利用於網路安全作亂，也可能讓聊天機器人變得上癮，影響青少年發展與批判性思考，因此主張全球協調合作加強規範。

微軟 蓋茲

上一則

「當網紅」Z世代夢想 大學搶開課 但魅力、氣場是教不來的

下一則

Nvidia稱後年營收增70% 盤後股價漲逾4%

延伸閱讀

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看
「蓋習會」有譜？ 蓋茲警告AI威脅升高 盼11月會習近平推全球管制

「蓋習會」有譜？ 蓋茲警告AI威脅升高 盼11月會習近平推全球管制
全球最頂尖的數學家也擔心自己受到AI衝擊

全球最頂尖的數學家也擔心自己受到AI衝擊
華爾街搶用AI如魔鬼交易 高盛憂年輕人才思考力退化

華爾街搶用AI如魔鬼交易 高盛憂年輕人才思考力退化

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列