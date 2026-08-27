蓋茲籲某些工作「留給人類」 因應AI動盪

微軟公司共同創辦人蓋茲呼籲某些工作必須「保留給人類」，以免勞工遭AI取代。(美聯社)

微軟 公司共同創辦人蓋茲 警告，世界各國政府對人工智慧(AI)揭開的「動盪時代」準備不周，並呼籲某些工作必須「保留給人類」，以免勞工遭AI取代。

金融時報報導，蓋茲25日發表6000字長文警告，世界各國領袖對如何因應AI衝擊做得不夠，他認為AI將給幾乎每個政策領域帶來衝擊，政府必須以照911恐攻後著重國安的制度調整更強大的反應，來因應AI衝擊。

蓋茲警告，「許多工作將永遠消失」，但決策官員應以「把某些事情只留給人類去做」，以保護「無法輕易轉換工作」的勞工群體。

他寫道：「我喜歡『保留給人』(human reserved)這個詞，因為讓我聯想到自然保護區(nature reserves)--本可蓋大樓或鋪路但選擇不那麼做，因為得不償失。」

蓋茲在這篇三年來首次發表的AI主題長文中說：「舉健康為例，想像機器人告知你壞消息：你得了不治之症。沒有任何技術理由說機器人不可以這麼做，但確實不應該。」

這位科技富豪在文中指出，未來將面臨各種棘手議題，包括哪些工作將保留給人類，若是某些國家容許進一步自由化該如何因應等。他呼籲全球協調合作，包括中國在內。

蓋茲列舉一連串顧慮，事關勞動力、惡棍用AI在網路安全等領域作亂、青少年發展等。他說：「小時候假如有AI陪伴，我還會不會那麼努力用功，我很懷疑。」他指出，友善的聊天機器人很可能令人上癮。

他也擔心AI對教育的影響，並指出初步跡象顯示，AI可能影響批判性思考。

蓋茲也加入Anthropic、OpenAI等AI公司的行列，呼籲徹底改革稅制，包括對機器人和「詞元」(token)課稅。

他說：「此刻，若你是雇主且聘用員工，你為員工薪水繳薪資稅。但若你買一台機器人，通常可以當作企業開銷立刻抵稅。現行稅制會誘使你以機器取代人力。」

蓋茲寫道：「AI或許是歷來最平等化的發明，不然就是最糟的不公義來源。挑戰甚鉅。遺憾的是，此刻我們還未準備因應。我還沒見到任何證據，顯示領導人、專家和社會已充分準備好面對這些挑戰。」