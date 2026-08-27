Nvidia稱後年營收增70% 盤後股價漲逾4%

AI晶片巨頭Nvidia最新一季財報，營收出現爆發式成長。執行長黃仁勳說：「我們正在經歷平台轉型，它影響每一家電腦公司。」(美聯社)

人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia (輝達 ，另譯英偉達) 26日公布的最新一季財報，出現爆發式成長，達到破紀錄的962億銷售額(營收)，比金融數據供應龍頭FactSet調查的分析師預期923億元還高出4%。Nvidia表示，公司重金押注AI公司是「很棒的投資」。Nvidia財務長克瑞斯(Colette Kress)在電話會議裡對投資人與分析師預測2028會計年營收將成長70%後，Nvidia股票盤後交易上漲超過4%。

截至7月的季度裡，Nvidia淨利潤有597億元，每股盈餘2.46元，同樣超出分析師預期。

根據Nvidia新財報營收，季增18％、年增106％；上上一季截至4月底營收為816億元、淨利潤為583億元。

Nvidia旗下的數據中心部門創造890億元銷售額，表現也超過分析師預估的863億元。數據中心部門包括了Nvidia最有名的絕大多數AI伺服器。

Nvidia股價在財報公布後，第一時間盤後交易一度跌近3%，但財務長一句「2028會計年度營收將成長約70%」，帶動股價上衝，轉為大漲逾4%，打破此前連四季財報利多、股價卻走跌的魔咒。分析師原本預估該公司2028會計年度的營收將僅成長約45%。

過去幾個月，一連串交易活動與產品相關新聞，把身為全球最高市值上市公司兼先進電腦晶片設計霸主的Nvidia，進一步推向AI浪潮的核心地位。

市值5兆的Nvidia本月稍早宣布將與華爾街頂級投資公司合作，為高達5000億元的數據中心融資擔保，以便協助客戶更有能力取得晶片。不久之後，Nvidia同意幫OpenAI在俄亥俄州的大型數據中心項目提供兜底擔保，如果數據中心租賃計畫失敗，Nvidia恐將面臨數十億元的責任。

這些事件加上最近記憶體晶片產能緊張導致Nvidia伺服器大幅漲價、Nvidia為了抵抗中國而大量投資設計AI模型，最近幾周都引起投資人關注與疑慮。Nvidia股價連續7個交易日收跌，直到25日才結束跌勢。

克瑞斯在電話會議上為公司策略辯護說，Nvidia估計像OpenAI一樣的大型前沿AI實驗室(frontier AI labs)將成為史上最大的科技公司。但他說，這些實驗室在獲取開發產品及改進模型所需的算力方面遭遇瓶頸，因此需要輝達的財務援助。克瑞斯表示：「我們投入資本的股權報酬將非常優異。」

Nvidia執行長黃仁勳說：「從大局來看，我們正在經歷平台轉型，它影響著每一家電腦公司。」