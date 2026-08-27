吸引年輕人 內閣首長爭拍TikTok短片 某些內容好尷尬

小型企業署署長凱莉‧羅夫勒。她最近上傳的一支TikTok被部分網友嘲諷肢體表現僵硬。(美聯社)

川普 內閣首長接連在社群平台TikTok 推出短片，某些內容引起尷尬。CNN報導，財政部推出一支獲得約7萬按讚次數的影片裡，財政部長貝森特 (Scott Bessent)跟嘻哈歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)背靠背站在一起，這位女星複誦著單曲「陷阱裡的蜜蜂」(Beez in the Trap)歌詞：「賤人什麼都不是，只會說廢話，一百個混蛋也休想說動我。」

退伍軍人事務部上個月在TikTok發布標題為「部長來報到」(SECVA reporting for duty)的30秒短片，身穿西裝的部長柯林斯(Doug Collins)與同事們一起做伏地挺身，綁住雙腿練習高爾夫球揮桿。

就在同一天，司法部認定聯邦雇員可以安全使用TikTok應用程式，更多內閣機構紛紛在TikTok推出宣傳。這波宣傳活動的目標似乎針對經常使用TikTok的年輕族群，但某些內容卻引發爭議。

中小企業管理局局長凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)在一支短片中拿著空資料夾在走廊上邊走路邊說話，由於肢體表現僵硬遭到網友嘲諷。

衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在一支影片當中雙眼發光並射出閃電。

以柯林斯短片為例，網友批評內容過度聚焦於部長自己，搭配嘻哈音樂團體「陰陽雙煞」(Ying Yang Twins)2003年歌曲「灑鹽瓶」(Salt Shaker)做為背景音樂的歌詞，則充滿性暗示。

一名退伍軍人事務部高層官員匿名受訪時說：「我們覺得很尷尬。」

退伍軍人事務部退伍軍人上訴委員會(Board of Veterans' Appeals)資深律師、代表大約32萬名退伍軍人事務部員工的工會分會主席馬西(Douglas Massey)，對柯林斯與其三名高級助理發出電子郵件譴責這支短片。

馬西在信中寫道，這段TikTok影片似乎意味著宣傳重點從以退伍軍人為中心，轉變成提升部長的個人形象。

馬西也說，柯林斯曾任空軍隨軍牧師以及平民牧師，官方影片裡竟然出現露骨性暗示的歌詞，令人感到非常詫異。