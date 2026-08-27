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美加貿易戰升級 衛生紙、面紙恐漲價 加拿大威脅課徵25%至50%關稅

編譯馬雯婷／綜合報導
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美加關稅戰可能衝擊衛生紙和面紙的價格。(美聯社)
美加關稅戰可能衝擊衛生紙和面紙的價格。(美聯社)

衛報(The Guardian)報導，對北美人來說上廁所或痛哭一場，可能都將變得更加昂貴，隨著美國與加拿大陷入全面貿易戰，這場衝突恐怕也將把兩國數十年來的和平貿易關係「沖進馬桶」。

美加兩國貿易談判上周末破裂後，加拿大總理卡尼(Mark Carney)誓言以「一對一」的方式回應美國關稅，並公布一份近900種美國商品的清單。自9月8日起，這些商品將面臨25%至50%的關稅。

其中，受衝擊最嚴重的產業之一就是紙製品。加拿大威脅，自9月8日起，將對美國進口的「衛生紙或面紙原紙」課徵25%至50%的關稅，以報復華盛頓方面加徵的50%關稅。

雖然美國的衛生紙和面紙多半在國內製造，但其原材料高度依賴擁有豐富木材資源的加拿大。Charmin衛生紙的母公司寶僑(Procter & Gamble)去年就曾表示，在當時已實施的關稅措施下，公司將不得不提高產品價格。

根據世界銀行資料，2024年美國從加拿大進口了價值3.28億美元的衛生紙，遠高於其他國家，使加拿大成為美國最大的衛生紙進口來源國。包括好市多(Costco)在內的零售商，也有相當數量的紙製品來自加拿大。

美國人口僅占全球約4%，卻消耗全球超過20%的面紙類產品。此外，平均每名美國人一年使用141卷衛生紙，全球排名第一，略高於德國人的平均134卷。

但可能漲價的，恐怕不只是紙製品。這場貿易戰凸顯了美加兩國之間深厚的經濟連結，也讓兩國邊境兩側的消費者更加擔心通膨問題。

美國關稅尤其衝擊加拿大的酒類產品，包括廣受歡迎的Crown Royal和Canadian Club威士忌，目前這些產品面臨50%關稅。

加拿大雖然尚未對美國酒類產品徵收關稅，但多個省份已自行禁止銷售美國酒類，以報復美國先前對加拿大商品加徵的關稅。川普總統也將各省禁止銷售美國酒類的措施，列為對加拿大實施新關稅的法律依據之一。

卡尼已要求各省省長考慮重新將美國酒類產品放回貨架。不過，正如諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)省長修斯頓(Tim Houston)所說，「諾瓦斯科細亞人或加拿大人到時候是否真的會買，那就是另一回事了。」

精華 FAQ

  • 加拿大在貿易談判破裂後宣布反制，將自9月8日起對近900種美國商品課徵25%至50%關稅，採取「一對一」報復方式回應美方措施。

  • 雖然美國成品多在國內製造，但原材料高度依賴加拿大木材資源，加拿大又威脅對「衛生紙或面紙原紙」加稅，因此成本上升可能反映到終端售價。

  • 除紙製品外，美國關稅也重擊加拿大酒類，如Crown Royal和Canadian Club面臨50%關稅；部分加拿大省份已禁售美國酒類，雙邊通膨壓力同步升高。

貿易戰 加拿大 關稅

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