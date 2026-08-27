我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

最新研究：NFL球員慢性創傷腦部病變比例高 每4人有1人患病

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究顯示，職業美式足球聯盟球員患有慢性創傷性腦部病變比例較高。圖為新英格蘭愛...
最新研究顯示，職業美式足球聯盟球員患有慢性創傷性腦部病變比例較高。圖為新英格蘭愛國者隊在訓練。（美聯社）

紐約時報26日報導，最新研究顯示職業美式足球聯盟NFL球員患有慢性創傷性腦部病變(chronic traumatic encephalopathy，CTE)比例較高，許多家庭因此猶豫是否還讓孩子打美式足球。

麻州布萊根總醫院(Mass General Brigham)研究人員本周發表最新研究顯示，2016年至2021年間去世、職業生涯參加過至少一場NFL比賽的前任球員當中，大約每4人就有1人患有CTE。這種病變可能是從事接觸型運動(contact sports)中頭部反覆遭受撞擊而導致，可能出現行為改變、暴怒、記憶力減退、憂鬱症以及重度失智症。

來自威斯康辛州麥迪遜(Madison)的精神科醫生賽格(Matthew Sager)表示，看到研究之後一度考慮要兒子奧古斯特(August)退出這項運動，但如此作法似乎不切實際，因為兒子已經已經12年級了。

賽格說，如果兒子才14歲，正在思索今秋要參加什麼活動，「我想這將是一場截然不同的對話」。

過去幾年，賽格與妻子為了讓兒子上場時獲得更多保護，花了700元購買有助於保護腦部的頭盔。賽格表示，如今五味雜陳的心情，最強烈的感受就是憤怒，NFL原本可以做更多事情，讓家長與球員能夠進一步了解這項運動的風險。

52歲的賽格小時候也參加美式足球，當時完全不知道CTE。他說，現在只要忘記事情或找不到東西，不禁就感到恐慌，深怕是CTE徵兆。

37歲的格林(Connor Green)8歲就接觸擒抱式美式足球(tackle football)，也因此進入米德伯瑞學院(Middlebury College)，並在大四那年出任球隊隊長。體育界的人脈讓他在谷歌(Google)找到工作，目前擔任廣告銷售客戶經理。

育有三個孩子的格林，對於是否讓5歲與即將滿8歲的兒子參加美式足球，並沒有明確答案。他說：「心情很複雜，我知道這很危險，有潛在風險。」

球員身涯至少三次腦震盪的格林說，對於CTE最為不安的是，在某些自殺身亡的年輕球員過世之後，才發現生前患有這種疾病，看到新聞報導不禁難過落淚。

精華 FAQ

  • 研究分析2016年至2021年間過世、且職業生涯至少打過1場NFL比賽的前球員，結果發現大約每4人就有1人患有CTE，顯示職業美式足球腦部風險相當高。

  • CTE多半與接觸型運動中頭部反覆遭受撞擊有關，可能造成行為改變、暴怒、記憶力減退、憂鬱症，嚴重時甚至演變成重度失智症，對生活影響很大。

  • 威斯康辛州精神科醫生Sager原本考慮讓兒子退出，後來因年紀太大而作罷；Connor Green則育有3名孩子，對5歲與8歲兒子是否參加仍沒有明確答案。

NFL 憂鬱症 紐約時報

上一則

「孤獨網紅」興起 過度美化獨處 恐影響身心健康及社交能力

下一則

吸引年輕人 內閣首長爭拍TikTok短片 某些內容好尷尬

延伸閱讀

留在NCAA比進NFL有賺頭 大學四分衛為第6年留校提告勝訴

留在NCAA比進NFL有賺頭 大學四分衛為第6年留校提告勝訴
NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」

NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」
德國國腳兩度賽場暈倒引關注 穆西亞拉回應：短暫失神

德國國腳兩度賽場暈倒引關注 穆西亞拉回應：短暫失神
ESPN創辦人拉斯穆森病逝 享壽93歲

ESPN創辦人拉斯穆森病逝 享壽93歲

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列