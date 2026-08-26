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去世前4天最後一次受訪 桃莉芭頓：我還有很多事想完成

編譯陳韻涵／綜合報導
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芭頓一生都住在田納西州，傳出過世消息，家鄉居民紛紛到她雕像前獻花追悼。（美聯社）
芭頓一生都住在田納西州，傳出過世消息，家鄉居民紛紛到她雕像前獻花追悼。（美聯社）

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)25日辭世，享壽80歲；芭頓過世前四天才接受「眾生相」雜誌專訪，字裡行間流露出對人生仍充滿熱情的態度，透露「我還有很多事情想完成」。

訪談期間，芭頓談及已故丈夫迪恩(Carl Thomas Dean)並對事業前景感到樂觀。

芭頓坦言，近期面臨一些健康問題，過去忙於照顧丈夫而忽視。她說：「這並不是說我以前沒經歷過健康方面的難關，但因為我們活在24小時不打烊、社群媒體無所不在的世界，一切都被放大檢視，跟以前不一樣。雖然我還在復原中，但我仍然在工作。」

她說：「我常說自己把夢想實踐到淋漓盡致，還有好多事想完成，所以只要還能做，我就會繼續工作，把這些事一一實現。」

外界擔憂芭頓的健康狀況月餘，她曾取消多場公開活動，包括拉斯維加斯駐唱及桃莉山莊(Dollywood)主題公園的新設施揭幕儀式，並以錄影的方式告訴粉絲，醫生要求她「這禮拜哪都不准去」。

今年稍早，芭頓稱藥物治療讓她「有點頭暈目眩」(a little swimmy-headed)，需要時間休養，但仍在積極推動新博物館「繽紛人生」(Life of Many Colors)、新飯店，以及百老匯音樂劇「桃莉：真美國音樂劇」等計畫。

另外，芭頓提及與公眾咖啡(Community Coffee)合作推出個人咖啡品牌「雄心壯志的一杯咖啡」(Cup of Ambition Coffee)，說道：「這是我40多年的夢想，早在我寫下『朝九晚五』(9 to 5)裡『雄心壯志的一杯咖啡』那句歌詞時就存在了。不過，有些夢想需要比別的夢想，花更久的時間才能實現。」

「朝九晚五」一曲於1980年為同名喜劇電影創作，該電影由芭頓、珍方達(Jane Fonda)、莉莉湯姆琳(Lily Tomlin)共同主演，該電影原創歌曲入圍奧斯卡金像獎最佳原創歌曲，並獲得兩座葛萊美獎。

芭頓辭世距離丈夫過世逾一年，兩人1964年於納許維爾一間洗衣店認識，1966年結婚，相守近60年。她曾寫道：「卡爾和我共度了許多美好歲月，言語無法道盡我們超過60年的深厚愛情。」

精華 FAQ

  • 她表現出對人生與工作的強烈熱情，表示自己還有很多事情想完成，並強調只要身體允許，就會繼續把夢想一一實現。

  • 她坦言近期面臨健康問題，曾取消拉斯維加斯駐唱和主題公園活動，並由醫生要求暫停外出，先專心休養復原。

  • 她提到正推進新博物館「繽紛人生」、新飯店、百老匯音樂劇，以及與Community Coffee合作推出的個人咖啡品牌。

社群媒體 桃莉芭頓

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