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鄉村音樂傳奇桃莉芭頓80歲辭世 無數經典橫跨世代 川普令降半旗

記者胡玉立／綜合報導
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傳奇鄉村歌后桃莉芭頓25日過世，成名曲無數，被喻為當前分裂的美國唯一的共識。（路...
傳奇鄉村歌后桃莉芭頓25日過世，成名曲無數，被喻為當前分裂的美國唯一的共識。（路透）

鄉村音樂傳奇人物、慈善家桃莉芭頓(Dolly Parton)25日去世，享年80歲。桃莉芭頓的音樂跨越社會與政治鴻溝，深受幾代人喜愛。她的公關團隊宣布她在田納西州納什維爾「安詳離世」後，川普總統在社媒發文稱桃莉芭頓是「史上最偉大的鄉村歌手之一」，「今晚6時起，全美降半旗一周」，以茲紀念。

TMZ報導，她於21日清晨因腎臟與自體免疫方面的問題，被送入納許維爾范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)，衛報報導，芭頓的團隊證實她生前正與癌症搏鬥。

芭頓家族25日發布由桃莉芭頓姪子西弗(Bryan Seaver)宣讀的影片聲明表示，「桃莉芭頓的人生如鑽石般璀璨，光芒四射，世人皆知」，「她留下的遺產是愛、同情和堅韌。在長達70年職涯中，她用音樂和讓世界更好的堅定承諾，激勵了一代代藝術家和歌迷。她的歌曲將繼續引起各年齡層共鳴，她的慈善事業也將產生深遠影響。」

包括國會山莊報(The Hill)、美聯社等媒體均報導，桃莉芭頓是音樂界乃至其他領域最受愛戴的人物之一；她以豐滿的身材、誇張的金色假髮和緊身衣獨樹一格，這些都襯托出她的自嘲式幽默，魅力超越世代、地域和政治，相當罕見。

桃莉芭頓與11個兄弟姐妹在田納西州鄉村長大，她常憶起童年「赤貧」的家庭生活。1967年，叔叔送她一把吉他，後來她登上「波特瓦格納秀」(The Porter Wagner Show)。1970年代，她的音樂事業如日中天，熱門冠軍單曲包括「Jolene」、「Love Is Like a Butterfly」和「I Will Always Love You」等。

1966年，桃莉芭頓與卡爾·迪恩(Carl Dean)結婚，兩人相伴近59年；迪恩去年3月辭世，享年82歲。桃莉芭頓的事業很早即延伸至大銀幕；她1980年主演電影「朝九晚五」(9 to 5)，並為該片創作膾炙人口的主題曲。她曾獲55項葛萊美獎提名，拿下11項大獎，是葛萊美史上提名次數第三多的女性，僅次於碧昂絲(Beyoncé)和泰勒絲(Taylor Swift)。

有感於父親輟學務農，1995年桃莉芭頓創辦「想像圖書館」(Imagination Library)，為學齡前兒童免費郵寄書籍。2018年，她將「想像圖書館」捐贈的第1億冊圖書贈予美國國會圖書館。那次華府行，幾乎可說是她一生中最接近政治的時刻。

桃莉芭頓多年來受訪反覆表示：「我不搞政治。」2017年曾打趣：「我母親是民主黨人，父親是共和黨人，所以我說一套做一套(hypocrite)。」她還透露前總統拜登和川普都要頒發總統自由勳章給她，但她都婉拒了。紐約時報2019年甚至在頭條新聞寫道：「有什麼事我們都能達成共識嗎？有：桃莉芭頓。」

桃莉芭頓(左)與莉莉湯姆琳(中)、珍芳達(右)主演「朝九晚五」，大為成功，主題歌...
桃莉芭頓(左)與莉莉湯姆琳(中)、珍芳達(右)主演「朝九晚五」，大為成功，主題歌曲也是芭頓創作及演唱。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指出，她於25日在田納西州納什維爾安詳離世，享年80歲。先前她曾因腎臟與自體免疫方面問題住院，團隊也證實她生前正與癌症搏鬥。

  • 川普在社群媒體發文稱她是史上最偉大的鄉村歌手之一，並宣布自當晚6時起全美降半旗1周，以表達悼念與敬意。

  • 她以Jolene、Love Is Like a Butterfly、I Will Always Love You等經典成名，也主演9 to 5並創辦想像圖書館，長年投入兒童閱讀與公益，影響深遠。

桃莉芭頓 川普 田納西州

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