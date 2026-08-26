桃莉芭頓風格大膽 華麗服裝及金色假髮顛覆女性印象

桃莉芭頓胸部宏偉，科學家用羊的乳腺細胞成功做出第一隻複製羊甚至戲稱為「桃莉羊」。芭頓作風華麗大膽，形塑一代女性角色。（路透）

美國藝術家安迪·沃荷(Andy Warhol)曾形容桃莉芭頓 (Dolly Parton)是「來自田納西州 的閃亮鄉村女神」，而這位女星說過的金句當中，最耐人尋味大概是她1995年在大衛賴特曼(David Letterman)深夜脫口秀節目「十件最受不了的芝麻小事」單元的一席話。穿著領口露出乳溝黑金兩色上衣的芭頓，頂著鉑金色蓬鬆頭髮，滿臉笑容站在「桃莉山莊」(Dollywood)主題樂園陽台上說，最讓她討厭的，就是「不明白要花很多錢才能讓我看起來如此廉價的會計師」。

紐約時報 分析，其實沒人比她自己更清楚塑造「桃莉芭頓」的外表需要付出什麼，也沒人比她更深入思考這一切代表什麼，以及服裝如何能為聲音賦予獨特個性。

雖然身高可能只有五呎，她卻讓生命變得宏偉。

桃莉芭頓挑戰關於女性、外貌與內涵的所有刻板印象，俏皮眨眼、適度自我嘲諷，但絕不會為自己的追求道歉。

自從1965年跟紀念碑唱片公司(Monument Records)簽署第一份唱片合約以來，桃莉芭頓不只創造自己的聲音，也塑造自己的公眾形象：龐大蓬鬆的鉑金色假髮、六吋高跟鞋、托高型胸罩以及大量水鑽的美豔傻妞，如同她在歌曲裡描述的「鄉下芭比」(Backwoods Barbie)。

她的招牌風格始終屹立不搖。直到過世時，她擁有超過350頂假髮，一年當中幾乎每天換一頂，還有2000多雙鞋子，還有占地5萬平方呎、專門收藏閃亮舞台服裝的倉庫。由於服裝實在太多，她還專門寫了一本書。

「縫線背後：我的水鑽人生」(Behind the Seams: My Life in Rhinestones)可以說是一本以衣服為主軸的自傳，與她的歌曲自傳「歌手桃莉芭頓：我的歌詞人生」(Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics)相互呼應。

桃莉芭頓不但啟發了粉絲穿著全套裝扮參加「水鑽節」(Rhinestone Fest)以及「桃莉日」(Dolly Day)等模仿大賽，還啟發麥莉(Miley Cyrus)以及凱莉安德伍(Carrie Underwood)等歌壇晚輩。