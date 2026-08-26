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芭頓善用音樂說故事 名曲「Jolene」靈感來自與丈夫調情櫃員

記者胡玉立／綜合報導
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桃莉芭頓(中)經典歌曲無數，圖為她2006年與指揮祖賓梅塔(左一)、導演史蒂芬史...
桃莉芭頓(中)經典歌曲無數，圖為她2006年與指揮祖賓梅塔(左一)、導演史蒂芬史匹柏(左二)、音樂人史摩基羅賓森(右二)、作曲家安德魯韋伯(右一)同獲甘迺迪中心表揚。（美聯社）

桃莉芭頓(Dolly Parton)是音樂家、演員、作家、慈善家、企業家；美聯社報導，這位傳奇人物所有成就的開始與核心，是詞曲創作家。以下這幾首脫穎而出的經典代表作，可以一窺芭頓的鄉村音樂創作如何挑戰傳統性別觀念，譜出不朽民謠。

1968年：Just Because I'm a Woman(只因我是女人)

女權主義主題始終貫穿桃莉芭頓的音樂作品並備受讚譽，而且這種進步社會政治立場自她職涯早期，就已顯露無遺，當時也恰逢婦女解放運動興起。「Just Because 'm a Woman」提醒男性伴侶不必因為女方有過性伴侶而評判她，畢竟，他自己也有過。芭頓曾說，此曲靈感來自她與丈夫迪恩(Carl Dean)的一次對話。

1971年：Coat of Many Colors(彩衣)

芭頓擅長用音樂說故事，這首帶有自傳色彩的歌曲，堪稱典範。歌詞講述母親用零頭破布為她縫製了一件五彩外套，雖然被別的孩子嘲笑，但她明白這件外套的價值，覺得自己無比富足。

1973年：Jolene(喬琳)

這首歌是芭頓最紅的歌曲之一，也是史上最著名的鄉村音樂歌曲之一。芭頓2008年受訪時表示，創作這首歌的靈感來自一位愛調情的銀行櫃員，這位櫃員似乎對她丈夫迪恩很感興趣。

1973年：I Will Always Love You(我將永遠愛你)

這首歌有過多個版本，但已故女歌手惠妮休斯頓(Whitney Houston)1992年為電影「終極保鑣」(The Bodyguard)錄製的演唱版本最深入人心。芭頓當年創作此曲時，正準備離開「波特瓦格納秀」(The Porter Wagoner Show)；她自1967年起便與波特瓦格納合作，原版是為瓦格納而寫。

1980年：朝九晚五(9 to 5)

桃莉芭頓因為主演這部1980年的同名電影而成為好萊塢明星，她也為此片創作出膾炙人口的主題曲。全曲以打字機聲音歡快開場，歌詞讚頌職場女性，並呼籲同工同酬。這首歌為芭頓贏得她的第一個奧斯卡獎提名。

桃莉芭頓代表作 世界日報／整理
桃莉芭頓代表作 世界日報／整理

精華 FAQ

  • 因為她常以女性處境、婚姻關係與職場不平等為題，把個人經驗寫成歌曲，既有敘事性，也帶有挑戰傳統性別觀念的進步立場。

  • 芭頓2008年受訪時表示，靈感來自一位愛調情的銀行櫃員；那名櫃員似乎對她的丈夫迪恩很感興趣，因而促成這首作品。

  • 前者原是芭頓為離開《波特瓦格納秀》而寫的告別之作，後來成為經典抒情歌；後者則以職場女性為主題，呼籲同工同酬，讓她獲得首個奧斯卡提名。

桃莉芭頓

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