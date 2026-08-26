我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

芭頓出身貧寒卻樂善好施 創主題樂園回饋社會 還捐書及疫苗

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芭頓身具多重身分，其中之一是慈善家，她推動捐書計畫幫助弱勢兒童讀書，也打造桃莉山...
芭頓身具多重身分，其中之一是慈善家，她推動捐書計畫幫助弱勢兒童讀書，也打造桃莉山莊主題公園，仍有許多未完成計畫。（美聯社）

桃莉芭頓(Dolly Parton)出身阿帕拉契山區(Appalachia)的貧寒家庭，畢生投入慈善公益數十年，樂善好施回饋社會。

紐約郵報報導，芭頓1986年在田納西州創辦桃莉山莊(Dollywood)主題樂園，回饋故鄉鄰里；2021年經濟效益研究(Economic Impact Study)顯示，桃莉山莊是塞維爾郡(Sevier County)最大雇主，創造超過2萬3000個工作機會，每年為當地帶來約18億元的經濟效益。

芭頓在1994年回憶錄「桃莉：我的人生與未竟之業」(Dolly: My Life and Other Unfinished Business，暫譯)中寫道，「我很高興自己能夠回饋社會，為許多過去沒有工作機會的人提供工作。這座主題樂園談的是這片山區與當地居民的文化，不只是桃莉芭頓，我只不過剛好是山裡最出名的鄉巴佬。」

芭頓的童年有11名手足相伴，眾多孩子與父母住在缺乏電力與自來水的房子裡長大。

談及樂園的命名由來，芭頓笑稱靈感來自早年赴加州所見，「當我第一次看到好萊塢(Hollywood)的招牌，我心想：如果把H改成D，變成Dollywood，那該有多棒！」

因為父親不識字，芭頓於1988年成立「桃莉山莊基金會」(Dollywood Foundation)，聚焦教育、識讀、醫療，必要時也提供急難救援，基金會的營運資金部分來自桃莉山莊的營收。

時代(Time)雜誌報導，桃莉山莊基金會的著名計畫「想像圖書館」(Imagination Library)已寄送超過2億7000萬冊免費書籍給世界各地的幼童；時代雜誌2025年製作專題，將芭頓列為過去一世紀最偉大的慈善家之一。

芭頓辭世後，芭頓的家人也希望延續她的善舉；家屬公開訃告時表示，希望粉絲以捐款代替致贈鮮花。

桃莉山莊基金會成立初期，芭頓設立「夥伴計畫」(Buddy Program)，承諾塞維爾郡每位七、八年級生只要完成高中學業即可獲贈500元；外界普遍認為，這筆獎學金助當地輟學率從35%降至6%。

在醫療方面，芭頓是新冠肺炎疫苗研究重要的金主之一，她曾捐100萬元給范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)協助研發莫德納(Moderna)疫苗，並資助該校兒童傳染病研究。

精華 FAQ

  • 她於1986年創辦桃莉山莊主題樂園，成為塞維爾郡最大雇主，創造逾2萬3000個工作機會，每年也為當地帶來約18億元經濟效益。

  • 基金會成立於1988年，聚焦教育、識讀、醫療與急難救援；其中「想像圖書館」已寄送超過2億7000萬冊免費書籍給各地幼童。

  • 她曾捐100萬元給范德堡大學醫學中心，協助研發莫德納疫苗，並資助該校兒童傳染病研究，顯示她也重視公共衛生與醫療發展。

疫苗 主題樂園 田納西州

上一則

伊戰雪上加霜 農民恐連2年慘賠 9大作物農戶估虧損630億元

下一則

桃莉芭頓風格大膽 華麗服裝及金色假髮顛覆女性印象

延伸閱讀

桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成

桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成
悼桃莉芭頓 紐約帝國大廈亮「粉紅燈」選在晚上9點25分致意

悼桃莉芭頓 紐約帝國大廈亮「粉紅燈」選在晚上9點25分致意
桃莉芭頓是麥莉的教母「感情超好」不用手機靠傳真聯絡

桃莉芭頓是麥莉的教母「感情超好」不用手機靠傳真聯絡
珍芳達悼念摯友桃莉芭頓：她是「同理心的化身」

珍芳達悼念摯友桃莉芭頓：她是「同理心的化身」

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（美聯社）

19.64元家庭餐變70元…小甘迺迪轟CNN：基本算術都不會？

2026-08-21 17:18

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科