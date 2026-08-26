芭頓出身貧寒卻樂善好施 創主題樂園回饋社會 還捐書及疫苗

芭頓身具多重身分，其中之一是慈善家，她推動捐書計畫幫助弱勢兒童讀書，也打造桃莉山莊主題公園，仍有許多未完成計畫。（美聯社）

桃莉芭頓(Dolly Parton)出身阿帕拉契山區(Appalachia)的貧寒家庭，畢生投入慈善公益數十年，樂善好施回饋社會。

紐約郵報報導，芭頓1986年在田納西州 創辦桃莉山莊(Dollywood)主題樂園 ，回饋故鄉鄰里；2021年經濟效益研究(Economic Impact Study)顯示，桃莉山莊是塞維爾郡(Sevier County)最大雇主，創造超過2萬3000個工作機會，每年為當地帶來約18億元的經濟效益。

芭頓在1994年回憶錄「桃莉：我的人生與未竟之業」(Dolly: My Life and Other Unfinished Business，暫譯)中寫道，「我很高興自己能夠回饋社會，為許多過去沒有工作機會的人提供工作。這座主題樂園談的是這片山區與當地居民的文化，不只是桃莉芭頓，我只不過剛好是山裡最出名的鄉巴佬。」

芭頓的童年有11名手足相伴，眾多孩子與父母住在缺乏電力與自來水的房子裡長大。

談及樂園的命名由來，芭頓笑稱靈感來自早年赴加州所見，「當我第一次看到好萊塢(Hollywood)的招牌，我心想：如果把H改成D，變成Dollywood，那該有多棒！」

因為父親不識字，芭頓於1988年成立「桃莉山莊基金會」(Dollywood Foundation)，聚焦教育、識讀、醫療，必要時也提供急難救援，基金會的營運資金部分來自桃莉山莊的營收。

時代(Time)雜誌報導，桃莉山莊基金會的著名計畫「想像圖書館」(Imagination Library)已寄送超過2億7000萬冊免費書籍給世界各地的幼童；時代雜誌2025年製作專題，將芭頓列為過去一世紀最偉大的慈善家之一。

芭頓辭世後，芭頓的家人也希望延續她的善舉；家屬公開訃告時表示，希望粉絲以捐款代替致贈鮮花。

桃莉山莊基金會成立初期，芭頓設立「夥伴計畫」(Buddy Program)，承諾塞維爾郡每位七、八年級生只要完成高中學業即可獲贈500元；外界普遍認為，這筆獎學金助當地輟學率從35%降至6%。

在醫療方面，芭頓是新冠肺炎疫苗 研究重要的金主之一，她曾捐100萬元給范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)協助研發莫德納(Moderna)疫苗，並資助該校兒童傳染病研究。