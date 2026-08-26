芭頓出身貧寒卻樂善好施 創主題樂園回饋社會 還捐書及疫苗
桃莉芭頓(Dolly Parton)出身阿帕拉契山區(Appalachia)的貧寒家庭，畢生投入慈善公益數十年，樂善好施回饋社會。
紐約郵報報導，芭頓1986年在田納西州創辦桃莉山莊(Dollywood)主題樂園，回饋故鄉鄰里；2021年經濟效益研究(Economic Impact Study)顯示，桃莉山莊是塞維爾郡(Sevier County)最大雇主，創造超過2萬3000個工作機會，每年為當地帶來約18億元的經濟效益。
芭頓在1994年回憶錄「桃莉：我的人生與未竟之業」(Dolly: My Life and Other Unfinished Business，暫譯)中寫道，「我很高興自己能夠回饋社會，為許多過去沒有工作機會的人提供工作。這座主題樂園談的是這片山區與當地居民的文化，不只是桃莉芭頓，我只不過剛好是山裡最出名的鄉巴佬。」
芭頓的童年有11名手足相伴，眾多孩子與父母住在缺乏電力與自來水的房子裡長大。
談及樂園的命名由來，芭頓笑稱靈感來自早年赴加州所見，「當我第一次看到好萊塢(Hollywood)的招牌，我心想：如果把H改成D，變成Dollywood，那該有多棒！」
因為父親不識字，芭頓於1988年成立「桃莉山莊基金會」(Dollywood Foundation)，聚焦教育、識讀、醫療，必要時也提供急難救援，基金會的營運資金部分來自桃莉山莊的營收。
時代(Time)雜誌報導，桃莉山莊基金會的著名計畫「想像圖書館」(Imagination Library)已寄送超過2億7000萬冊免費書籍給世界各地的幼童；時代雜誌2025年製作專題，將芭頓列為過去一世紀最偉大的慈善家之一。
芭頓辭世後，芭頓的家人也希望延續她的善舉；家屬公開訃告時表示，希望粉絲以捐款代替致贈鮮花。
桃莉山莊基金會成立初期，芭頓設立「夥伴計畫」(Buddy Program)，承諾塞維爾郡每位七、八年級生只要完成高中學業即可獲贈500元；外界普遍認為，這筆獎學金助當地輟學率從35%降至6%。
在醫療方面，芭頓是新冠肺炎疫苗研究重要的金主之一，她曾捐100萬元給范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)協助研發莫德納(Moderna)疫苗，並資助該校兒童傳染病研究。
她於1986年創辦桃莉山莊主題樂園，成為塞維爾郡最大雇主，創造逾2萬3000個工作機會，每年也為當地帶來約18億元經濟效益。 基金會成立於1988年，聚焦教育、識讀、醫療與急難救援；其中「想像圖書館」已寄送超過2億7000萬冊免費書籍給各地幼童。 她曾捐100萬元給范德堡大學醫學中心，協助研發莫德納疫苗，並資助該校兒童傳染病研究，顯示她也重視公共衛生與醫療發展。
精華 FAQ
她於1986年創辦桃莉山莊主題樂園，成為塞維爾郡最大雇主，創造逾2萬3000個工作機會，每年也為當地帶來約18億元經濟效益。
基金會成立於1988年，聚焦教育、識讀、醫療與急難救援；其中「想像圖書館」已寄送超過2億7000萬冊免費書籍給各地幼童。
她曾捐100萬元給范德堡大學醫學中心，協助研發莫德納疫苗，並資助該校兒童傳染病研究，顯示她也重視公共衛生與醫療發展。
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