未接種疫苗 賓州麻疹2死、35年來首例 州長怒嗆小甘迺迪

賓州州長夏皮洛。(美聯社)

賓州 25日通報該州出現兩例與麻疹 相關死亡病例；這是賓州35年來首次出現麻疹死亡案例，也是今年美國麻疹死亡首例。兩名死者均未接種疫苗 。

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)25日上午在蘭開斯特總醫院外舉行記者會表示，這兩起死亡案例反映了「缺乏疫苗接種所造成的後果」；他敦促州民接種麻疹疫苗。

夏皮洛表示，他上午就此事與聯邦衛生部長小甘迺迪通話，他說他「非常非常直言不諱」地警告衛生部長小甘迺迪，散布有關疫苗的陰謀論會造成「現實生活中的後果」。

據報導，小甘迺迪部長上午致電州長夏皮洛，提出派遣聯邦人員到賓州，協助應對該州日益嚴重的麻疹疫情。夏皮洛告訴他，賓州無需聯邦人員也能應付。

美聯社及費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，賓州正面臨麻疹疫情大規模爆發，今年已有近400人感染。賓州當局沒有透露病亡者細節，只知道兩人都住在費城以西的蘭開斯特郡(Lancaster County)。

麻疹病毒可在空氣中停留長達兩小時，接觸到病毒的未接種疫苗者，有九成會被感染。大多數麻疹病例在出現輕微症狀和典型皮疹後即可痊癒，但也可能引發肺炎和腦水腫等嚴重併發症。麻疹死亡病例很少見；每1000例約有1至3例死亡。

夏皮洛表示，「人生沒有太多保證，但目前麻疹正在賓州迅速蔓延，這是25年來首次出現這種情況。我身為一名父親，此刻確信的事情是：如果接種疫苗，就不會感染麻疹。」

賓州衛生廳長博根(Debra Bogen)表示，「過去30多年麻疹在賓州基本已被根除，所以人們對這種疾病並不熟悉，沒有充分了解它的潛在嚴重性。」今年賓州麻疹確診患者中，約有五分之一需要住院治療。

夏皮洛直接將日益嚴重的公共衛生危機與疫苗懷疑論聯繫起來，他指這種懷疑論正是由小甘迺迪和川普政府的其他人士所推動的。他說，在沒有任何證據支持的情況下，散布對麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗等的懷疑論，「今天，我們看到缺乏免疫接種的後果，這是我們州35年來首次出現與麻疹相關的死亡病例。」

美國正經歷1991年以來最嚴重的麻疹疫情。聯邦疾病防治中心(CDC)20日公布最新數據，今年全國麻疹病例已達2777例，超過去年的破紀錄病例數。去年全國麻疹病例共2289例，是30多年來麻疹疫情最嚴重的一年；去年有三人死於麻疹。賓州今年麻疹病例數在全國排名第三多，僅次於猶他州和南卡羅來納州。

國際衛生官員11月將開會決定美國和墨西哥是否已失去無麻疹國家地位。美國2000年透過維持高疫苗接種率消除了麻疹在地傳播，但近年疫苗接種率已降至低於預防疫情爆發所需的95%覆蓋率。