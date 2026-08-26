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訴稱審判不公 艾波斯坦女友獄中翻案 被法官駁回

編譯周芳苑／綜合報導
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淫魔富豪艾普斯坦(左)的共犯及前女友麥斯威爾(右)申請撤銷定罪並免除20年監禁，...
淫魔富豪艾普斯坦(左)的共犯及前女友麥斯威爾(右)申請撤銷定罪並免除20年監禁，25日被聯邦法官駁回。(路透)

已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的共犯及前女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)去年底以有證據被隱瞞導致審判不公為由，申請撤銷定罪並免除20年監禁，聯邦法官25日駁回，表示出現新證據一說毫無根據。

麥斯威爾去年12月提交人身保護令(Habeas petitions)申請，聲稱有證據可證明她清白但被隱瞞，還說審判出現虛假證詞，導致司法失實。

法官恩格邁爾(Paul A. Engelmayer)透過書面裁決稱，這些論點幾乎都是無稽之談，她所提證據不足以推翻審判結果。

裁決書中寫道，麥斯威爾幾乎所有訴求都因程序問題而被駁回；審判中提出的壓倒性證詞和書面證據，確鑿證明她有罪，請願書中的主張顯然毫無根據，多基於猜測、歪曲或徹頭徹尾的謊言。

人身保護令申請通常是在萬不得已之下提出，旨在防止申訴程序用盡後被非法拘禁。

艾普斯坦2019年7月因性交易指控被捕，被下令拘留至審判；同年8月在紐約聯邦監獄牢房中被發現死亡，判定為自殺。

英國社交名媛麥斯威爾一年後被捕，2021年12月被判性交易罪成；她去年接受時任司法部第二號人物、現任司法部長布蘭奇(Todd Blanche）訊問後不久，從佛州監獄轉移到德州監獄。

法官指出，麥斯威爾的「新證據」多源自於依「艾普斯坦檔案透明法」(Epstein Files Transparency Act)所公布的文件。該法案由國會2025年11月通過、川普簽署生效，強制司法部公開所有與艾普斯坦案件相關的政府文件與檔案。

法官表示，司法部公布的內容與針對麥斯威爾的指控無關，也無法支持她所提的「存在錯誤」指控。法官也駁回麥斯威爾的說法，她聲稱司法部選擇性起訴她、讓她成為代罪羔羊，因為司法部沒有起訴政府文件中列出的四名共犯，也沒有起訴與受害者達成和解的25名男子。

精華 FAQ

  • 她主張審判時有可證明自己清白的證據遭隱瞞，並指稱出現虛假證詞，導致判決不公，因此要求撤銷定罪並免除20年刑期。

  • 法官表示，她引用的多數內容只是猜測、歪曲或謊言；且審判時已有壓倒性證詞與書面證據證明有罪，因此不足以推翻原判。

  • 法官指出，依透明法公開的文件與針對麥斯威爾的指控無關，也無法支持她所稱的司法錯誤，因此不能作為翻案依據。

艾普斯坦

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