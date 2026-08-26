伊戰雪上加霜 農民恐連2年慘賠 9大作物農戶估虧損630億元

美國玉米帶農民正面臨40年來最嚴重的財務危機。(美聯社)

美國玉米帶(Corn Belt)農民正面臨40年來最嚴重的財務危機。他們原本就受到美中貿易戰 與穀價低迷重創，如今美伊戰事又推高柴油和肥料價格，極端氣候也打擊收成。有農民直言，照目前情況，未來兩年恐怕都得慘賠。

日益加劇的壓力，顯示已進入第六個月的伊朗 戰爭如何在美國腹地引發連鎖反應。隨著美國即將迎來決定國會控制權的期中選舉，相關影響正逐漸擴大。

根據金融時報，在內布拉斯加州 東部種植玉米和大豆的農民貝利(Matt Bailey)說，一種種植用的磷肥，10年前每噸470元，現已漲破900元；全美柴油均價也從戰前的每加侖3.81元，飆到5.45元，「面對這種情況，要如何做預算？」

Axios引述一名經營約1100英畝農地的農民報導，他今年柴油支出將比1月時增加2萬至2.5萬元。照目前的生產成本，今年根本不可能獲利。

在愛阿華州北部務農、曾任全美玉米種植者協會主席的強生(Pam Johnson)表示，伊朗戰事帶來太多不確定性，「估計未來兩年，農民都賺不到錢」。

許多人也認為自己是川普貿易戰的受害者。他們表示，貿易戰已傷害美國農產品出口，尤其是對中國的大豆銷售。

「這是自1980年代以來，農業產業面臨最嚴重的財務低迷時期。」內布拉斯加州農民聯盟(Nebraska Farmers Union)主席漢森(John Hansen)表示。

美國農業事務聯合會(American Farm Bureau Federation)估計，如果政府不出手紓困，包括玉米在內的九種主要作物，農民今年將虧損310億元，明年再虧320億元。其中，玉米農今年每英畝預計虧損131元，明年增至167元；大豆農今年每英畝虧80元，明年增至138元。

乾旱和高溫也打擊收成。在內布拉斯加州種玉米和大豆的迪特利奇(John Dittrich)說：「旱象愈來愈嚴重，雨愈來愈猛，風也愈來愈強。」極端天氣與成本上漲帶來的風險，是他務農44年來最高。

川普政府6月提出110億元緊急援助方案，但農業團體認為杯水車薪。而川普上周宣布，對最多30萬噸進口牛肉暫時放寬關稅90天，希望能平抑物價，卻惹怒畜牧業者。