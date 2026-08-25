執勤擊斃報警非裔女服刑20年 白人警員癌逝

警員法利的隨身密錄器拍攝到格雷森對報警的非裔婦女馬西開槍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 伊州前警員格雷森因槍殺報警的非裔女子馬西被判20年，入獄後因末期癌症在獄中去世；此案曾引發全美關注，並推動州法與執法改革。

伊利諾伊州前警員格雷森(Sean Grayson)因一年多前執勤時槍殺報警的非裔 女子馬西(Sonya Massey)，而於年初被判刑入獄。他23日在獄中去世，入獄前已罹末期癌症 。

格雷森被判刑20年；他的律師富爾茨(Daniel Fultz)證實當事人去世，但拒絕透露更多細節。

32歲的格雷森去年10月被判二級謀殺罪成，罪名是槍殺36歲黑人女性馬西。

2024年7月間，家住斯普林菲爾德(Springfield)的馬西報警稱家門外有可疑人物， 執法紀錄器所拍攝影片顯示，馬西於格雷森對她臉部開槍之前蹲在廚房道歉。

槍擊 發生前，格雷森已被診斷患結腸癌，他的律師曾在量刑聽證會上表示，癌細胞已擴散到他的肝臟和肺部；5月入獄僅數月後，他便根據伊州法律申請醫療釋放，伊州假釋審查委員會(Illinois Prisoner Review Board)7月駁回。

2024年7月6日清晨梅西撥打911報警，表示有人在她家門外徘徊。格雷森和桑加蒙郡(Sangamon County)另一名桑加蒙郡警員法利(Dawson Farley)趕到現場，發現馬西神情恍惚。

影片顯示，格雷森指示梅西從爐上拿走一壺熱水；梅西拿著水壺對警員說：「我奉耶穌之名譴責你們。」格雷森威脅要開槍、令她放下水壺。梅西道歉並躲到廚房檯面後，格雷森隨即開三槍。

當時同在現場執勤的法利後來作證說，不認為馬西構成威脅，格雷森拔槍之後他才拔出自己的槍。

槍擊事件後，格雷森被解雇並被控一級謀殺罪，但由於格雷森辯稱他怕馬西會朝他潑熱水，陪審團最終認定他犯下較輕的二級謀殺罪，判刑20年。

馬西之死引起全美關注抗議，也引發人們對格雷森被桑加蒙郡警長辦公室(Sangamon County Sheriff's Office)雇用前，如何在多個執法機構任職的質疑。伊州議員隨後通過「索尼婭·馬西法案」(Sonya Massey Act)，要求執法機構雇用警員前，更嚴格審查申請求職者的工作紀錄。

司法部也展開民權調查，最終與桑加蒙郡、警長辦公室和其他機構達成協議，要求加強與行為健康障礙人士互動的培訓、建立行動危機應對機制等進行改革。

伊利諾伊州前警員格雷森23日在獄中去世。(美聯社)