哈佛商學院699元網課 教學的是講師AI分身

哈佛商學院(圖)為創業家推出一門要價699元的網路課程，是由講師的AI虛擬分身授課。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈佛商學院以講師AI分身開設699元創業網課，讓學生模擬簡報、推銷與報告，並藉此嘗試把教育服務擴展到更大規模。

紐約時報 報導，哈佛商學院(Harvard Business School)為創業家推出、要價699元的一門網路課程，是由講師的AI虛擬分身授課。

包括「飛橋資本」(Flybridge Capital)風險投資公司共同創辦人博斯甘(Jeff Bussgang)在內等願意推出AI分身的講師，在為期八周、名稱為「哈佛商學院代工廠」(H.B.S. Foundry)的創業家訓練營裡為學生上課，引導學生如何修改創業構想、向投資人與客戶自我推銷。訓練營已在全美50州共計100多所大學進行測試。

在視訊通話中，學生可以跟講師的AI分身進行簡報模擬，練習打電話推銷、向董事會報告等。

報導指出，哈佛商學院希望透過這套「代工廠」計畫，把學校提供的教育服務擴展到每年招收900名MBA學生的規模。

從某個角度來看，這套計畫對於面對類似問題的企業來說，也是個案研究，例如資誠公司(PwC)等規模的顧問公司、律師事務所以及至少一所教會，現在紛紛嘗試利用人工智慧 (AI)提供遠遠超過人力負荷範圍的服務。

某些電影導演也在推出類似嘗試，2025年過世的資深影星方基墨(Val Kilmer)的AI版本，最近出現在歷史片「深如墳墓」(As Deep as the Grave)當中。

「代工廠」計畫主任林斯(Katharina Rings)表示，哈佛團隊2024年開始推動AI計畫時，最初構想是類似ChatGPT的簡單聊天視窗，為創業家提供建議，學校去年10月推出試用版之後，學生反應表示希望能有引導功能更強的體驗，經過修正之後目前版本在今年4月上線。

「代工廠」教學部共同主任艾森曼(Tom Eisenmann)指出，哈佛商學院以強制曲線評分制度聞名，因此AI角色受到訓練並不會像大型語言模型一樣傾向於奉承學生；經過設定的AI老師相當嚴格，幾乎沒有任何創新構想能在第一次提出時就獲得認可。

林斯指出，測試發現，只要在AI聊天機器人裡加入一張講師的照片，就能提高使用者的參與度。

艾森曼表示，雖然有大量AI輔助，但這項計畫最受歡迎的功能之一，反而是創業家彼此交流的論壇，「最終還是回歸到人類本身」。