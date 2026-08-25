網紅柯克遇刺歸罪白人男性暴力 華郵非裔記者獲仲裁復職

被華盛頓郵報開除的非裔觀點作家阿蒂亞，獲仲裁人下令恢復職務。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華盛頓郵報因非裔評論作家阿蒂亞評論柯克遇刺後的言論將其解雇，但仲裁員裁定華郵證據不足，要求復職並補發薪資福利。

華盛頓郵報一名非裔 評論作家在去年保守派網紅柯克 (Charlie Kirk)遇刺被殺後，因在社媒發表有關白人男性暴力的言論而遭解雇，仲裁人下令華郵 要恢復該名作家的職務。

美聯社報導，仲裁聆訊是在今年6月4日舉行，仲裁員埃斯皮諾薩(Sarah Miller Espinosa)早前做出裁決，協助當事人阿蒂亞 (Karen Attiah) 的法律團隊24日宣布裁決結果，指出華郵未能證明阿蒂亞存在嚴重不當行為，報社沒有充分理由終止她的雇用關係。

除了復職，華郵還要支付這段期間全部拖欠工資和福利，發言人表示尊重仲裁程序，但尚不清楚阿蒂亞何時返回工作崗位。

阿蒂亞指出，「這項裁決證實了我們從一開始所說：我只是在履行一名評論記者的職責，而履行職責並不構成不當行為」。

民主捍衛者基金會(Democracy Defenders Fund) 形容「這項裁決是新聞自由的里程碑，確認了企業媒體機構不能以報復性手段，來壓制那些揭露令人不安真相的記者」 。

代表華郵員工的工會組織對結果表示歡迎，指出員工通常會經過漸進式的紀律處分程序，例如先行警告，最後才會解雇，但在報社工作了11年的阿蒂亞，沒有經過這樣的程序而遭即時解雇。

31歲的柯克2025年9月10日在猶他州一所大學校園內遭暗殺，他創立極右組織「美國轉折點」(Turning Point USA)，全力支持「讓美國再次偉大」(MAGA) 運動，在年輕人裡具有重大影響力，助力川普再當選總統。

柯克被殺後，作為華郵全球評論版編輯、也是該報唯一非裔女性評論員的阿蒂亞，在社媒平台發表了幾條評論，隔天即遭華郵解雇，解雇信說該報政策禁止「基於種族、性別或其他受保護特徵，作為貶損的貼文」。

阿蒂亞在評論中指出，美國暴力頻繁的部分原因，在於不少人對那些鼓吹仇恨和暴力的白人男性表現出關懷。

阿蒂亞評論柯克被殺遭解雇，只是眾多類似事件的其中一例，當時全美不少公、私營機構及部的雇員，也被指宣揚仇恨言論而遭停職或解雇。